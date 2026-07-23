أنا العريس .. سمسم شهاب يطرح أحدث أغانيه

طرح المطرب سمسم شهاب أحدث كليباته الغنائية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي تحمل عنوان "أنا العريس"، وهي من كلمات وليد رياض، وألحان سمسم شهاب، وتوزيع موسيقي لأشرف البرنس، وتحت إشراف مستشارته الإعلامية هاجر حسام الدين، وإدارة أعمال أحمد سمسم شهاب.

وتأتي الأغنية الجديدة في قالب موسيقي "لايت" يناسب أجواء الإحتفالات؛ حيث حرص الفنان سمسم على تقديم هذا العمل الفني كهدية لكل عريس وعروسة، وتحية لكل الأهل والأصدقاء الذين يشاركونهم ليلة العمر، مستهدفاً من خلالها بث طاقة إيجابية ومبهجة في حفلات الزفاف.

أغاني سمسم شهاب

يذكر أن شهاب كان قد طرح في شهر رمضان الماضي كليباً غنائياً بعنوان "رمضان يجمعنا"، وهو من كلمات وألحان حسين الأرماني، وتوزيع موسيقي لمعتز عادل،وتحت إشراف مستشارته الإعلامية هاجر حسام الدين، وإدارة أعمال أحمد سمسم شهاب. وجاءت الأغنية كعمل غنائي يحمل روح الشهر الكريم ولمة الأهل والأحباب بإحساس صادق وكلمات قريبة من القلب تعكس أجواء المحبة والدفء والذكريات الجميلة.