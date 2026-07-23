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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيمان رجائي تكشف سر مد عرض مسرحية الملك لير يومين على مسرح بيرم التونسي

إيمان رجائي
إيمان رجائي
محمد سعيد

عبرت الفنانة إيمان رجائي عن سعادتها بمشاركتها من خلال العرض المسرحي الكبير الملك لير بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني في الفترة من الجمعة ٢٤ يوليو وحتى الإثنين ٢٧ من نفس الشهر خلال إفتتاح مسرح بيرم التونسي العريق وذلك تزامنا مع الإحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأسكندرية والذي تحتفل به المحافظة يوم ٢٦ يوليو من كل عام.

وقالت الفنانة إيمان رجائي : سعيدة جدا وشرف لنا كأسرة مسرحية الملك لير خلال إفتتاح مسرح بيرم التونسي العريق وأيضا عرض المسرحية تزامنا مع الإحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأسكندرية وإن إفتتاح مسرح بيرم التونسي بأسرة مسرحية الملك لير حدث ضخم وإنتقال العرض لمحافظة الأسكندرية بعد فترة عرضه في القاهرة على المسرح القومي شيء كبير.

وأضافت إيمان رجائي العمل بجوار قيمة وقامة فنية كبيرة مثل الفنان القدير يحيى الفخراني شيء يشعرك بالإستمتاع  لأنه فنان كبير يحتوي كل من حوله من أكبر ممثل لأصغر ممثل.

كما أوضحت إيمان رجائي أن هناك إحتمالية كبيرة بمد يومين آخرين حتى يوم الأربعاء نظرا لتزايد عدد جماهير الأسكندرية.

وتجسد إيمان رجائي شخصية ريجان وهي الإبنة الوسطى للملك وهي شخصية تتفق مع شقيقتها الكبرى للإستغناء عن أييها وفي النهاية تقرر الخلاص من شقيقتها الكبرى.

مسرحية الملك لير 

الملك لير إحدى روائع الكاتب وليام شكسبير بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، إلى جانبه طارق دسوقي، إيمان رجائي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، وعادل خلف.

العرض من تأليف وإخراج شادي سرور، ترجمة فاطمة موسى، ديكور حمدي عطية، ملابس علا علي، إضاءة الحسين «كاجو»، موسيقى أحمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، وماكياج إسلام عباس.

من ناحية أخرى بدأت الفنانة إيمان رجائي الإستعدادات النهائية للمشاركة في عمل ميكرو دراما تحت عنوان الحالة 110. 

إيمان رجائي الفنانة إيمان رجائي يحيى الفخراني الملك لير مسرحية الملك لير

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