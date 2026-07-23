عمرو دياب يتصدر تريند "إكس" بأغنية "جيتلك" من ألبومه الجديد

تصدر النجم عمرو دياب تريند موقع إكس بأغنية “جيتلك" وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد "حبيتك" والدي طرح أمس عبر منصات الموسيقى المختلفة وقناته على يوتيوب.

وتصدر هاشتاج (عمرو دياب جيتلك) تريند اكس في إشارة للأغنية التي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها وهى من جيتلك كلمات رزام ولحن نادر نور وتوزيع عادل حقي وميكساچ وديجتال ماستر أمير محروس وتسجيل صوتي شيري شكري وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

وتصدر عمرو دياب قائمة الأعلى استماعًا على منصة أنغامي الموسيقية وذلك بعد طرح ألبومه الجديد "حبيتك" وجاءت أغنية "لولا البنات" في المركز الأول، تلتها أغاني "حبيتك" و "جيتلك" و "الألوان".

ألبوم عمرو دياب

ألبوم "حبيتك" يعد السادس والثلاثين في مسيرة الهضبة الممتدة لأربعين عامًا تربع خلالها على عرش الأغنية العربية، كأكثر مطرب عربي استماعًا في العصر الحديث.

ويضم الألبوم 12 أغنية تعاون فيها الهضبة مع نخبة من الشعراء وهم : أيمن بهجت قمر ، تامر حسين، مصطفى حدوتة، روزام، أمير طعيمة، مصطفى البرنس، منة القيعي.

ومن الملحنين عمرو مصطفى، محمد يحيى، إيهاب عبد الواحد، نادو نور، وأدهم بهجت قمر.

والموزعين أحمد ابراهيم، عادل حقي، وأسامة الهندي.

أما هندسة صوت جميع أغنيات الألبوم وميكساج وماستر أمير محروس ، تسجيل صوتي شيري شكري وأسامة الهندي ، تصوير فوتوغرافي الغلاف والأغاني كريم نور.