الانفجار الكبير يقترب.. سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لشن هجوم على إيران

أفادت هيئة البث العبرية "كان" اليوم الخميس بأن سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لشن هجوم على إيران في إطار الصعيد الجاري حاليا بين واشنطن وطهران بعدما عادت الهجمات قبل حوالي أسبوعين وإعلان الجانبين انتهاء مذكرة التفاهم الموقعة بينهما.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعرب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن غضبه من تصريحات عضو الكنيست موشيه سعدة، كشف خلالها عن معلومات سرية بشأن المواجهة ضد إيران.

وزعم عضو الكنيست الإسرائيلي موشيه سعدة في مقابلة على القناة 14 العبرية أن "الجميع يعلم أننا نتجه نحو هجوم على إيران، وربما حتى في نهاية هذا الأسبوع، أي أن هذه مجرد تقييمات".

وقال مسؤولون إسرائيليون إن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو غاضب بشدة من تصريحات عضو الكنيست: "إنه لا يعلم شيئًا، إنه يتحدث بكلام فارغ".

وأضاف مكتب نتنياهو “لقد قرر من تلقاء نفسه أن يقول ما قاله. إنه ليس مطلعًا على أي مشاورات أمنية، وتحدث بناءً على ما سمعه في وسائل الإعلام. إنه يقول أشياء لا يفقه عنها شيئًا”.