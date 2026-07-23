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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا ترد على إيران: قواتنا مستعدة لحمايتنا من أية هجمات

الجيش البريطاني
الجيش البريطاني
القسم الخارجي

أعلنت بريطانيا أن قواتها المسلحة مستعدة لحماية البلاد من أي هجوم، بعد أن أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيراً بشأن السماح للقاذفات الأمريكية بالتحليق من قواعد المملكة المتحدة.


وقالت بريطانيا إن "قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد لحماية المملكة المتحدة من أي نوع من الهجمات، سواء كانت على أراضينا أو من الخارج. المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد على مدار الساعة للدفاع عن نفسها"، هذا ما صرح به متحدث باسم الحكومة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء. 

وأضافوا: "يشمل ذلك اتباع نهج متعدد الطبقات للدفاع الجوي والصاروخي، والذي توفره أصول البحرية الملكية والجيش البريطاني والقوات الجوية الملكية المجهزة بمجموعة من القدرات المتقدمة، والعمل بشكل وثيق مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي الناتو. 


وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وجه الحرس الثوري الإيراني تهديداً لبريطانيا، زاعماً أنها "تسمح للقاذفات الأمريكية بالإقلاع من قواعدها". 

وفي الوقت نفسه، ادّعى الإيرانيون، وفقاً لتقارير إعلامية رسمية في طهران، أنهم هاجموا قاعدة العديري في الكويت. 

بريطانيا ترد على إيران الحرس الثوري الإيراني القاذفات الأمريكية القواعد البريطانية

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