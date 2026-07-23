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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

9 محافظات تمنع عمال النظافة من العمل وقت الذروة رسميًا

عمال النظافة
عمال النظافة
أحمد زهران

خطوة مميزة تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة العاملين، أعلنت 9 محافظات وهم أسوان والجيزة والأقصر وقنا والوادي الجديد والسويس وسوهاج وأسيوط والشرقية، تطبيق قرار وقف الأعمال الميدانية لعمال النظافة خلال ساعات الذروة، تزامنا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وذلك ضمن إجراءات احترازية للحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

ويأتي القرار في إطار توجيهات الدولة بحماية العاملين في المهن المكشوفة، خاصة مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة خلال فصل الصيف، حيث يعد عمال النظافة من أكثر الفئات تعرضا لأشعة الشمس المباشرة أثناء أداء مهامهم اليومية.

وتشمل الإجراءات وقف العمل الميداني خلال ساعات الظهيرة، مع إعادة تنظيم ورديات العمل لتبدأ في الصباح الباكر أو تستأنف خلال الفترة المسائية، بما يضمن استمرار أعمال النظافة دون تعريض العاملين لمخاطر الطقس.

حيث كلّف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس هيئة النظافة والتجميل بسحب عمال النظافة من الشوارع خلال أوقات الذروة، بدءًا من اليوم الخميس الموافق 23 يوليو على أن تكون مواعيد دوريات العمل من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة ظهرًا، والدورية المسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً، وذلك حتى انكسار الموجة الحارة حرصًا على سلامتهم.

ويأتي هذا القرار في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأيام المقبلة.


وأكد محافظ الجيزة تقديره للدور المهم الذي يقوم به عمال النظافة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين مشيدًا بجهودهم اليومية في مختلف الظروف الجوية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير بيئة عمل آمنة لهم.

بينما قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تعديل مواعيد ورديات العمل الميداني لعمال قطاع تحسين البيئة والنظافة بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك بوقف العمل خلال فترة الذروة من الساعة ١١ صباحًا حتى الساعة ٥ مساءً، لحين انتهاء الموجة شديدة الحرارة، حفاظًا على صحة وسلامة العاملين، وذلك بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة.
وأمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنفيذ الفوري لمواعيد العمل المعدلة، مع المتابعة المستمرة لانتظام سير منظومة النظافة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على مستوى النظافة والمظهر الحضاري للشوارع، وضمان صحة وسلامة العاملين وحمايتهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.
أصدر اللواء طارق راشد محافظ سوهاج توجيهات عاجلة لتعديل مواعيد ورديات النظافة لجميع العاملين بالقطاع في مختلف مراكز ومدن المحافظة اليوم الخميس وتضمنت القرارات الجديدة وقف العمل تماما في الفترة من الساعة 11 صباحا حتى 5 عصرا لحماية العمال من أشعة الشمس الحارقة.

وذلك تزامنا مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موجة شديدة الحرارة تضرب عدد من المحافظات ومنها سوهاج يصاحبها ارتفاع كبير في نسب الرطوبة.

محافظة الجيزة عمال النظافة درجات الحرارة

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