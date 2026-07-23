القومي لثقافة الطفل : "ارسم حلمك" مبادرة تستهدف دراسة رسومات الأطفال للوصول إلى أفكار ورؤى للمستقبل

كشف محمد عبد الحافظ مدير المركز القومي لثقافة الطفل، تفاصيل بدء التنفيذ التجريبي لمبادرة " ارسم حلمك " لاستكشاف رؤى الأطفال وتطلعاتهم للمستقبل .
وقال محمد عبد الحافظ في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الأطفال يعبرون عما يدور داخلهم برؤى فنية متنوعة ".
وتابع محمد عبد الحافظ :" شراكة بين مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة لإنجاح مبادرة " ارسم حلمك ".
واكمل محمد عبد الحافظ :" مبادرة "ارسم حلمك " تستهدف دراسة رسومات الأطفال للوصول على أفكار ورؤى وتطلعات للمستقبل ".
ولفت محمد عبد الحافظ :" تم الاستقرار على 120 طفل في مباردة اكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم الإبداعية ".