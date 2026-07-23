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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القومي لثقافة الطفل : "ارسم حلمك" مبادرة تستهدف دراسة رسومات الأطفال للوصول إلى أفكار ورؤى للمستقبل

الأطفال
الأطفال
هاني حسين

كشف محمد عبد الحافظ مدير المركز القومي لثقافة الطفل،  تفاصيل بدء التنفيذ التجريبي لمبادرة " ارسم حلمك " لاستكشاف رؤى الأطفال وتطلعاتهم للمستقبل .


وقال محمد عبد الحافظ  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الأطفال يعبرون عما يدور داخلهم برؤى فنية متنوعة ".

وتابع محمد عبد الحافظ :" شراكة بين مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة  لإنجاح مبادرة " ارسم حلمك ".

واكمل محمد عبد الحافظ :" مبادرة "ارسم حلمك " تستهدف دراسة رسومات الأطفال للوصول على أفكار ورؤى وتطلعات للمستقبل ".

ولفت محمد عبد الحافظ :" تم الاستقرار على 120 طفل في مباردة اكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم الإبداعية ". 
 

الأطفال ارسم حلمك اخبار التوك شو الابداع الطفل

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