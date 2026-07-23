بالأعلام المصرية وهدايا الأطفال .. مطار القاهرة يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو مع المسافرين

نظم قطاع العلاقات العامة والمراسم بـ شركة ميناء القاهرة الجوي احتفالية خاصة داخل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، بمناسبة الذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو المجيدة، وذلك في إطار مشاركة المسافرين الاحتفالات بالمناسبات الوطنية المجيدة.

وحرص فريق العلاقات العامة على التواجد بين المسافرين والقادمين من مختلف الجنسيات عبر مختلف مباني الركاب بالمطار، لتقديم الهدايا التذكارية والورود، وتبادل التهاني في أجواء احتفالية عكست الروح الوطنية والوجه الحضاري لجمهورية مصر العربية.

وأعرب الركاب والمسافرون عن سعادتهم البالغة بهذه اللفتة الكريمة من إدارة المطار، مشيدين بحفاوة الاستقبال وحسن تنظيم الاحتفالية، التي أضفت أجواءً من البهجة والسرور داخل الصالات بالتزامن مع ذكرى الثورة المجيدة.

تأتي هذه المبادرة في إطار الحرص المستمر لوزارة الطيران المدني وشركة ميناء القاهرة الجوي على توفير تجربة سفر مميزة للمسافرين، وتعزيز التواصل الإنساني والثقافي داخل المطار باعتباره بوابة مصر الأولى أمام العالم.