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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ألمادا يقترب من الرحيل عن أتلتيكو مدريد .. وفلامنجو يحسم الاتفاق مع اللاعب

الأرجنتيني تياجو ألمادا
الأرجنتيني تياجو ألمادا
إسلام مقلد

اقترب الأرجنتيني تياجو ألمادا من مغادرة صفوف أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما دخل نادي فلامنجو البرازيلي في مفاوضات متقدمة لحسم الصفقة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن فلامنجو توصل إلى اتفاق مع ألمادا بشأن الشروط الشخصية، وذلك بعد حصوله على الضوء الأخضر من إدارة أتلتيكو مدريد لبدء التفاوض مع ممثلي اللاعب.

27 مليون يورو

وأضافت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد ينتظر الحصول على نحو 27 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب، في صفقة قد تُحسم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان النادي الإسباني قد تعاقد مع ألمادا قبل عام، بعدما قدم موسمًا مميزًا مع أولمبيك ليون، ودفع 20 مليون يورو للحصول على 50% من حقوقه.

البحث عن مخرج مناسب له

لكن اللاعب لم ينجح في تقديم المستوى المنتظر خلال موسمه الأول بقميص أتلتيكو مدريد، ما دفع إدارة النادي إلى البحث عن مخرج مناسب له، حتى قبل انطلاق كأس العالم 2026، لتجنب تراجع قيمته السوقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الرياضي ماتيو أليماني حدد في البداية قيمة بيع اللاعب بما يعادل المبلغ الذي دفعه النادي لضمه، إلا أن فلامنجو رفع عرضه، لتقترب قيمة الصفقة من 27 مليون يورو.

الاتفاق على آلية سداد قيمة الصفقة

ولم يتبقَّ سوى الاتفاق على آلية سداد قيمة الصفقة، وهو ما لا يُتوقع أن يمثل عقبة أمام إتمام انتقال اللاعب إلى الدوري البرازيلي.

ويواصل فلامنجو تدعيم صفوفه بقوة استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات، بعدما سبق له استعادة لوكاس باكيتا مطلع العام الجاري، ويسعى الآن لإضافة تياجو ألمادا بعقد يمتد حتى صيف عام 2030.

ووفقًا للصحفية البرازيلية رايسا سيمبليسيو، فمن المنتظر أن يتوجه ممثلو اللاعب إلى مدينة ريو دي جانيرو نهاية الأسبوع الجاري، لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، تلبية لرغبة المدير الفني ليوناردو جارديم في ضم الدولي الأرجنتيني.

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