لابورتا لـ أتلتيكو مدريد: عرضنا لضم ألفاريز ما زال قائمًا.. وميسي الأفضل ويامال المستقبل

رد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على الانتقادات التي وجهها ميجيل أنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، بشأن محاولات النادي الكتالوني التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، رغم تأكيد مسئولي الروخيبلانكوس أن اللاعب ليس معروضًا للبيع.

وقال لابورتا، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أدلى بها لإذاعة "كتالونيا راديو" خلال تواجده في مدينة نيويورك: "أحترم رأي الجميع، لكن كل ما أعرفه هو أننا تقدمنا بعرض رسمي، وهذا العرض لا يزال قائمًا".

انتهاء صلاحية هذا العرض

وأضاف رئيس برشلونة: "سيأتي وقت نعلن فيه انتهاء صلاحية هذا العرض، وربما يكون ذلك مع نهاية شهر يوليو المقبل".

في سياق آخر، أشاد لابورتا بالعلاقة التي تجمع برشلونة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني، وذلك خلال حضوره فعاليات نهائي كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا موجودان هنا

وقال: "الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا موجودان هنا، وقد وجهوا لنا الدعوة لحضور المباراة النهائية، وتعاملهم معنا كان رائعًا، وهي لفتة نقدرها كثيرًا".

وأضاف: "نستغل وجودنا هنا لبناء علاقات جيدة مع مختلف الأطراف، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بكرة القدم".

نهائي كأس العالم

وأعرب لابورتا عن فخره بالحضور الكبير للاعبي برشلونة في نهائي كأس العالم، قائلاً: "أشعر بالفخر لأن برشلونة ممثل بثمانية لاعبين في النهائي، وهذا يعكس حجم العمل الذي يقوم به النادي في تطوير اللاعبين".

وأشاد بأسطورتي الماضي والحاضر داخل برشلونة، قائلاً: "لدينا أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ليونيل ميسي، الذي تخرج في برشلونة وما زال لاعبًا حاسمًا حتى الآن، وفي المقابل لدينا لامين يامال، الذي يمثل حاضر النادي ومستقبله، ويستعد لحمل الراية في السنوات المقبلة".