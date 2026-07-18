لوثار ماتيوس يحسم الجدل حول أوليسي: انتقاله إلى ريال مدريد "شبه مستحيل"

قلل أسطورة الكرة الألمانية لوثار ماتيوس من التقارير التي ربطت الدولي الفرنسي مايكل أوليسي، جناح بايرن ميونخ، بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أن النادي البافاري لا يفكر نهائيًا في التفريط في أحد أبرز نجومه.

وجاءت تصريحات ماتيوس تعليقًا على ما نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، بشأن رغبة أوليسي في ارتداء قميص ريال مدريد، بعدما تردد أنه أبلغ بعض زملائه في منتخب فرنسا بحلمه بالانتقال إلى النادي الإسباني.

الطبيعي أن يحلم أي لاعب باللعب في ريال مدريد

وقال ماتيوس: "من الطبيعي أن يحلم أي لاعب باللعب في ريال مدريد، فأنا شخصيًا أتفهم هذه الرغبة، لأن ريال مدريد يظل أحد أكبر الأندية في العالم".

وأضاف: "لكن بايرن ميونخ لن يفتح باب المفاوضات من الأساس. أعتقد أنهم سيكتفون بالسخرية من هذه الأخبار، لأن فرصة انتقال أوليسي إلى ريال مدريد في الموسم المقبل تقترب من الصفر".

إدارة بايرن ميونخ تعمل على تأمين مستقبل اللاعب

وأشار نجم ألمانيا السابق إلى أن إدارة بايرن ميونخ تعمل على تأمين مستقبل اللاعب داخل النادي، موضحًا: "أتوقع أن يتحرك بايرن قريبًا لتجديد عقد أوليسي مع تحسين راتبه بشكل كبير، من أجل تأكيد تمسكه باستمراره".

وأكدت صحيفة "بيلد" أن مسؤولي بايرن ميونخ يعتبرون أوليسي أحد الركائز الأساسية للمشروع الرياضي، ولا توجد أي نية للتخلي عنه، بل يخطط النادي لتقديم عقد جديد يتضمن راتبًا يتجاوز 25 مليون يورو سنويًا، ليصبح من بين الأعلى أجرًا داخل الفريق.

وأضاف التقرير أن اللاعب الفرنسي لا يضغط من أجل الرحيل، كما أنه لا يمتلك سجلًا في إثارة الأزمات داخل الأندية التي لعب لها، فضلاً عن شعوره بالراحة والسعادة داخل بايرن ميونخ، وهو ما يجعل فكرة انتقاله إلى ريال مدريد خلال الفترة الحالية بعيدة للغاية.