قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأمريكي: الحصار البحري على إيران مستمر لمنع حركة السفن إلى موانئها
اتوفى معاه 5 من الفيوم.. آخر كلمات مصري ضحية حادث تسرب الغاز بالسعودية
سيد عبد الحفيظ: الزمالك خسر ذهابًا وإيابًا في آخر 3 مشاركات بدوري أبطال أفريقيا
بعد مقتل جنود أمريكيين| إسرائيل تستعد لتصعيد سريع مع إيران.. وواشنطن تحذر رعاياها حول العالم
مش هسيب طفل جاهل.. عمرو أديب يطالب بخطة وطنية لإنقاذ أطفال مصر
وزارة الزراعة ترد على فيديو «زيادة وزن الموز»: ادعاءات غير علمية تثير البلبلة
كوبارسي قبل نهائي المونديال: اللعب أمام ميسي حلم تحقق.. وألفاريز أخطر أسلحة الأرجنتين
تشكيل إنجلترا وفرنسا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال
خالد طلعت يشيد بكاموش: سجل أول أهدافه بعد 5 دقائق فقط من مشاركته
أوروبا والخليج يتحدان ضد إيران: نرفض ادعاءات أي دولة بالسيادة على مضيق هرمز
أفريقية النواب: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تجسد ريادة مصر في القارة وترسخ لشراكات التنمية
حال التتويج بالمونديال.. البيت الأبيض يمنح الأرجنتين الضوء الأخضر لرفع لافتة جزر فوكلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لوثار ماتيوس يحسم الجدل حول أوليسي: انتقاله إلى ريال مدريد "شبه مستحيل"

مايكل أوليسي
مايكل أوليسي
إسلام مقلد

قلل أسطورة الكرة الألمانية لوثار ماتيوس من التقارير التي ربطت الدولي الفرنسي مايكل أوليسي، جناح بايرن ميونخ، بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أن النادي البافاري لا يفكر نهائيًا في التفريط في أحد أبرز نجومه.

وجاءت تصريحات ماتيوس تعليقًا على ما نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، بشأن رغبة أوليسي في ارتداء قميص ريال مدريد، بعدما تردد أنه أبلغ بعض زملائه في منتخب فرنسا بحلمه بالانتقال إلى النادي الإسباني.

الطبيعي أن يحلم أي لاعب باللعب في ريال مدريد

وقال ماتيوس: "من الطبيعي أن يحلم أي لاعب باللعب في ريال مدريد، فأنا شخصيًا أتفهم هذه الرغبة، لأن ريال مدريد يظل أحد أكبر الأندية في العالم".

وأضاف: "لكن بايرن ميونخ لن يفتح باب المفاوضات من الأساس. أعتقد أنهم سيكتفون بالسخرية من هذه الأخبار، لأن فرصة انتقال أوليسي إلى ريال مدريد في الموسم المقبل تقترب من الصفر".

إدارة بايرن ميونخ تعمل على تأمين مستقبل اللاعب

وأشار نجم ألمانيا السابق إلى أن إدارة بايرن ميونخ تعمل على تأمين مستقبل اللاعب داخل النادي، موضحًا: "أتوقع أن يتحرك بايرن قريبًا لتجديد عقد أوليسي مع تحسين راتبه بشكل كبير، من أجل تأكيد تمسكه باستمراره".

وأكدت صحيفة "بيلد" أن مسؤولي بايرن ميونخ يعتبرون أوليسي أحد الركائز الأساسية للمشروع الرياضي، ولا توجد أي نية للتخلي عنه، بل يخطط النادي لتقديم عقد جديد يتضمن راتبًا يتجاوز 25 مليون يورو سنويًا، ليصبح من بين الأعلى أجرًا داخل الفريق.

وأضاف التقرير أن اللاعب الفرنسي لا يضغط من أجل الرحيل، كما أنه لا يمتلك سجلًا في إثارة الأزمات داخل الأندية التي لعب لها، فضلاً عن شعوره بالراحة والسعادة داخل بايرن ميونخ، وهو ما يجعل فكرة انتقاله إلى ريال مدريد خلال الفترة الحالية بعيدة للغاية.

لوثار ماتيوس مايكل أوليسي بايرن ميونخ ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه أكثر من 1800 جنيه

مباراة مصر و الأرجنتين

مونديال المؤامرات.. كيف استفاد ميسي من الفار والذكاء الاصطناعي في تخطي مصر والوصول إلى نهائي كأس العالم ؟

الشاب والتريلا

مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يودع الحياة داخلها

استعلام عن القضايا المرفوعة ضدك

وداعاً لطوابير المحاكم.. كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك أون لاين

محمد صلاح

بعد ارتباط اسمه بهم.. بشكتاش يصدر بيانًا رسميًا بشأن التعاقد مع محمد صلاح

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 والمواد التي انتهى تصحيحها بالكنترولات|تفاصيل عاجلة

الزمالك

خبير لوائح يكشف المبلغ المطلوب لرفع إيقاف القيد عن الزمالك

احمد العوضي والفتاة

بلف وراه بقالي سنين.. صاحبة فيديو أحمد العوضي تكشف سر ملاحقته في السينما

ترشيحاتنا

المدارس الرياضية العسكرية

التقديم للمدارس العسكرية الرياضية 2026.. دليل الشروط والمستندات وخطوات القبول

تظلمات بطاقات التموين

لدعم أولياء الأمور.. شروط وضوابط تظلمات بطاقات التموين لطلاب المدارس الخاصة

وظائف وزارة العمل لشهر يوليو 2026

​لو بتدور على شغل.. كل ما تريد معرفته عن وظائف وزارة العمل لشهر يوليو 2026

بالصور

خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية صيف 2026 بمشاركة كبار نجوم الطرب

حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026

أحدث 5 سيارات كهربائية في السوق المصري ‏

أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية

بلوك كاجوال وتنورة قصيرة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور

ساندي
ساندي
ساندي

حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى الشوارع بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. موعد نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل هامة

إيمان عبد اللطيف

درجة الحرارة 41.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة | تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن

إيمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| حقيقة انتقال محمد صلاح إلى نادي بشكتاش التركي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد