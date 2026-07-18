لدعم أولياء الأمور.. شروط وضوابط تظلمات بطاقات التموين لطلاب المدارس الخاصة

في خطوة هامة لرفع العبء عن كاهل الأسر، فتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية باب الأمل مجددًا لأولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، عبر إتاحة فرصة تقديم تظلمات بطاقات التموين المستبعدة، في مبادرة لإنصاف الأسر التي حُرمت من الدعم بسبب مصاريف المدارس، ما يؤكد حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين وفق شروط وضوابط عادلة تضمن استعادة الحقوق.

شروط تظلمات بطاقات التموين للمدارس الخاصة

أوضحت وزارة التموين، أن باب التظلمات مفتوح منذ 14 يونيو الماضي، ويبدأ بإجراء تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مدعمًا بالمستندات المطلوبة، على أن تتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ القرار وفقًا للضوابط المنظمة.

وشددت وزارة التموين، على أن حالات الاستبعاد المرتبطة بالتعليم تختلف بحسب نوع المدرسة التي يدرس بها الأبناء، وفيما يتعلق بطلاب المدارس الخاصة، يشترط تقديم إفادة رسمية من المدرسة تتضمن:

ـ إثبات قيد الطالب بالمدرسة.

ـ توضيح إجمالي قيمة المصروفات الدراسية السنوية.

ـ بيان أي خصومات حصل عليها الطالب، سواء بسبب عمل الأب أو الأم بالمدرسة أو خصومات المدارس التابعة للكنائس.

ـ في حالة سداد المصروفات بالتقسيط، يجب أن تتضمن الإفادة إجمالي قيمة المصروفات السنوية، وليس قيمة القسط فقط.

وأكدت الوزارة أن الإفادات التعليمية يجب أن تشمل جميع أبناء الأسرة، سواء كانوا مقيدين على البطاقة التموينية أو غير مقيدين، وسواء كانوا في مدارس حكومية أو خاصة أو دولية.

كما أشارت إلى أن طلبات التظلم الخاصة بحالات الالتحاق بالمدارس الدولية لا يتم النظر فيها وفقًا للتعليمات المنظمة.

خطوات تقديم تظلمات بطاقات التموين

حددت وزارة التموين خطوات تقديم التظلم على النحو التالي:

ـ الاستعلام من مكتب التموين المختص عن سبب وقف البطاقة التموينية أو حذف أحد أفرادها.

ـ معرفة سبب الاستبعاد لكل فرد على حدة.

ـ استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.

ـ تجهيز المستندات المطلوبة وفق سبب الاستبعاد.

ـ التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم والمستندات المؤيدة.

ـ تقوم مديرية التموين المختصة بفحص الطلب واتخاذ القرار وفقًا لنتائج المراجعة.

وأوضحت الوزارة أن إيقاف بعض البطاقات جاء نتيجة تطبيق محددات العدالة الاجتماعية، والتي تشمل امتلاك وحدة سكنية فاخرة، أو شركة، أو سيارة فارهة، أو أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو إلحاق الأبناء بمدارس دولية.

تحديث بيانات بطاقة التموين مصر الرقمية

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية قبل تقديم التظلم، حيث يقوم المواطن باستكمال بياناته وبيانات أفراد أسرته، ثم يتوجه إلى مكتب التموين المختص لاستكمال الإجراءات وتقديم المستندات اللازمة، حتى تتمكن مديريات التموين من مراجعة الطلبات والبت فيها.

ـ الدخول على منصة مصر الرقمية

ـ انشاء حساب بواسطة الرقم القومي والموبايل واسم الأم الأول فقط.

ـ الضغط على تحديث بيانات التموين

ـ اتبع التعليمات وحمل المستندات المطلوبة.

ـ الضغط على حفظ وطباعة ورقة التحديث.

أوراق تقديم تظلمات بطاقات التموين

حددت أوراق تقديم تظلمات بطاقات التموين وتشمل:

ـ صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

ـ صور بطاقات الرقم القومي لجميع الأفراد المقيدين على البطاقة التموينية.

ـ صورة البطاقة التموينية.

ـ الإفادة التعليمية المطلوبة بحسب نوع المدرسة.

ـ أي مستندات أخرى تؤيد سبب التظلم وفق الحالة.

وأكدت الوزارة أن استيفاء جميع المستندات المطلوبة يسهم في سرعة فحص الطلبات واتخاذ القرار بشأنها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية.