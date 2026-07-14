قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي لأكثر من 7 أشهر
استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته في مدينة خان يونس
إصابة فنانة أمريكية شهيرة بورم فى المخ ومطالبات بالتبرع لعلاجها
انطلاق الجلسة العامة للنواب لاستكمال مناقشة قانون جهاز مستقبل مصر
3000 فرصة عمل بمجال الإنشاءات بشروع بالضبعة.. برواتب تبدأ من 15 ألف جنيه
الشيخ تميم بن حمد يعرب عن تقديره البالغ لزيارة وتعزية الرئيس السيسي
وزير الرياضة يبحث استعدادات المنتخب ومستجدات ملف الشراكات بين الأندية الجماهيرية والقطاع الخاص
كنت هبعت لك مكة.. محمد عادل إمام يكشف تفاصيل مكالمته مع محمد صلاح
الرئيس السيسي يقدم العزاء للشيخ تميم أمير دولة قطر في الأمير الوالد
الرئيس السيسي يقدم العزاء للشيخ تميم بن حمد في وفاة الأمير الوالد بقصر لوسيل
شروط إعادة تشغيل بطاقة التموين 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شروط إعادة تشغيل بطاقة التموين 2026

بطاقة التموين
بطاقة التموين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات تقديم تظلم بعد إيقاف بطاقة التموين، وآلية استعادة الدعم التمويني، وذلك عقب الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بإيقاف بعض البطاقات التموينية في حالات محددة، أبرزها مخالفات سرقة التيار الكهربائي وعدد من معايير استحقاق الدعم.

وأكدت الوزارة أن إيقاف البطاقة يعد إجراء مؤقتا يهدف إلى مراجعة مدى استحقاق الدعم، موضحة أنه يمكن إعادة تشغيل البطاقة بعد إزالة أسباب الإيقاف، واستيفاء المستندات المطلوبة، وتقديم التظلم وفقا للضوابط المعتمدة.

بطاقة التموين

شروط إعادة تشغيل بطاقة التموين 2026

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من الشروط الواجب توافرها لإعادة تفعيل البطاقة التموينية، وتشمل ما يلي:

إزالة المخالفة أو السبب الذي أدى إلى إيقاف البطاقة.
تقديم مستند رسمي يثبت تقنين الأوضاع من الجهة المختصة.
التقدم بطلب تظلم وإرفاق المستندات التي تثبت أحقية المواطن في الحصول على الدعم.


خضوع الطلب للمراجعة من الجهات المختصة للتأكد من استيفاء جميع الشروط.

وأوضحت الوزارة أن إعادة تشغيل البطاقة تتم بعد التحقق من زوال أسباب الإيقاف وثبوت استحقاق صاحب البطاقة للدعم التمويني.

أسباب إيقاف بطاقات التموين 2026

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من الحالات التي قد تؤدي إلى وقف البطاقة التموينية، من أبرزها:

تجاوز دخل رب الأسرة 9600 جنيه شهريا.
امتلاك سيارة موديل بعد عام 2017.
ارتفاع المصروفات الدراسية.
تجاوز استهلاك الكهرباء 650 كيلووات شهريا بقيمة تزيد على 800 جنيه.
امتلاك حيازة زراعية تبلغ 10 أفدنة أو أكثر.
سداد ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه.
امتلاك شركة برأس مال مرتفع.
سداد ضريبة قيمة مضافة بمبالغ كبيرة.
ممارسة نشاط استيراد أو تصدير بحجم مرتفع.
عدم حذف المتوفين من البطاقة التموينية.
استمرار إدراج أفراد الأسرة المسافرين خارج البلاد على البطاقة.
عدم صرف السلع التموينية أو الخبز لمدة 6 أشهر متتالية.
التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها بالمخالفة.
ترك البطاقة التموينية لدى البقال أو المخبز وتكرار ضبطها خلال الحملات التموينية.

خطوات تقديم تظلم لإعادة تفعيل بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين للمواطنين إمكانية تقديم التظلم من خلال مجموعة من الخطوات، وهي:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
اختيار خدمة تحديث بيانات بطاقة التموين.
استكمال بيانات الدخل والإنفاق والاستهلاك والحيازة.
طباعة استمارة تحديث البيانات بعد الانتهاء من التسجيل.
تقديم الاستمارة إلى مكتب التموين التابع له المواطن، مرفقة بالمستندات المطلوبة.

كما يمكن إرسال بيانات التظلم وسبب إيقاف البطاقة إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959، تمهيدا لمراجعة الطلب والبت فيه.

بطاقة التموين

المستندات المطلوبة لتقديم التظلم

حددت وزارة التموين عددا من الأوراق الواجب تقديمها مع طلب التظلم، وتشمل:

استمارة تحديث البيانات المطبوعة من منصة مصر الرقمية.
صورة بطاقة التموين.
أصل وصورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز).
المستندات التي تثبت إزالة سبب الإيقاف وفقا لكل حالة.

وفي حال كان سبب الإيقاف يتعلق بارتفاع الدخل، يقدم المواطن مفردات مرتب حديثة أو برنت تأمينات، أما إذا كان السبب امتلاك سيارة حديثة، فيرفق شهادة بيانات من إدارة المرور، بينما يقدم أصحاب الحيازات الزراعية شهادة رسمية من الجمعية الزراعية توضح مساحة الحيازة الفعلية.

 

كيفية استعادة الدعم التمويني

يمكن للمواطن استعادة الدعم التمويني بعد إزالة أسباب الإيقاف، وتحديث بياناته، وتقديم طلب التظلم مدعوما بالمستندات المطلوبة. 

بطاقة التموين

وتقوم وزارة التموين بفحص الطلب والتحقق من مدى استحقاق الدعم، وفي حال استيفاء جميع الضوابط يتم إعادة تشغيل البطاقة واستئناف صرف السلع التموينية والخبز المدعم.

وتؤكد وزارة التموين أن مراجعة بطاقات التموين تأتي في إطار إحكام منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وتقديم التظلمات وفقا للإجراءات المنظمة.

خطوات تقديم تظلم بعد إيقاف بطاقة التموين تقديم تظلم إيقاف بطاقة التموين بطاقة التموين وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. كم سعر عيار21؟

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 14-7-2026.. آخر تحديث

مصطفى كامل

مطالبات باعتذار.. غضب برلماني بسبب تصريحات مصطفى كامل عن الشرقية

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

ترشيحاتنا

المركز القومي للسينما

الأربعاء.. عرض فيلم "4 أيام مجيدة" احتفالًا بذكرى ثورة 23 يوليو بمركز الثقافة السينمائية

عمرو سليم

عمرو سليم يحيي حفلين بالقاهرة والإسكندرية

طه دسوقي

طه دسوقي ينتقد استضافة نجوم المنتخب بعد المونديال: «اعملوا حوارات تليق بالإنجاز»

بالصور

الزبدة أم السمنة؟ أيهما أفضل في الحلويات.. سر تغيير الطعم والقوام

أولًا.. ما الفرق بين الزبدة والسمنة؟
أولًا.. ما الفرق بين الزبدة والسمنة؟
أولًا.. ما الفرق بين الزبدة والسمنة؟

لا يخدعك لونه.. 7 علامات تؤكد أن زيت القلي أصبح فاسدًا ويجب التخلص منه فورًا

لا يخدعك لونه.. 7 علامات تؤكد أن زيت القلي أصبح فاسدًا ويجب التخلص منه فورًا
لا يخدعك لونه.. 7 علامات تؤكد أن زيت القلي أصبح فاسدًا ويجب التخلص منه فورًا
لا يخدعك لونه.. 7 علامات تؤكد أن زيت القلي أصبح فاسدًا ويجب التخلص منه فورًا

الذاكرة والمفاصل الأبرز.. 11 فائدة لجسمك عند تناول الكريز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

تجنبيها.. 8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد