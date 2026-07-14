يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات تقديم تظلم بعد إيقاف بطاقة التموين، وآلية استعادة الدعم التمويني، وذلك عقب الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بإيقاف بعض البطاقات التموينية في حالات محددة، أبرزها مخالفات سرقة التيار الكهربائي وعدد من معايير استحقاق الدعم.

وأكدت الوزارة أن إيقاف البطاقة يعد إجراء مؤقتا يهدف إلى مراجعة مدى استحقاق الدعم، موضحة أنه يمكن إعادة تشغيل البطاقة بعد إزالة أسباب الإيقاف، واستيفاء المستندات المطلوبة، وتقديم التظلم وفقا للضوابط المعتمدة.

بطاقة التموين

شروط إعادة تشغيل بطاقة التموين 2026

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من الشروط الواجب توافرها لإعادة تفعيل البطاقة التموينية، وتشمل ما يلي:

إزالة المخالفة أو السبب الذي أدى إلى إيقاف البطاقة.

تقديم مستند رسمي يثبت تقنين الأوضاع من الجهة المختصة.

التقدم بطلب تظلم وإرفاق المستندات التي تثبت أحقية المواطن في الحصول على الدعم.



خضوع الطلب للمراجعة من الجهات المختصة للتأكد من استيفاء جميع الشروط.

وأوضحت الوزارة أن إعادة تشغيل البطاقة تتم بعد التحقق من زوال أسباب الإيقاف وثبوت استحقاق صاحب البطاقة للدعم التمويني.

أسباب إيقاف بطاقات التموين 2026

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من الحالات التي قد تؤدي إلى وقف البطاقة التموينية، من أبرزها:

تجاوز دخل رب الأسرة 9600 جنيه شهريا.

امتلاك سيارة موديل بعد عام 2017.

ارتفاع المصروفات الدراسية.

تجاوز استهلاك الكهرباء 650 كيلووات شهريا بقيمة تزيد على 800 جنيه.

امتلاك حيازة زراعية تبلغ 10 أفدنة أو أكثر.

سداد ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه.

امتلاك شركة برأس مال مرتفع.

سداد ضريبة قيمة مضافة بمبالغ كبيرة.

ممارسة نشاط استيراد أو تصدير بحجم مرتفع.

عدم حذف المتوفين من البطاقة التموينية.

استمرار إدراج أفراد الأسرة المسافرين خارج البلاد على البطاقة.

عدم صرف السلع التموينية أو الخبز لمدة 6 أشهر متتالية.

التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها بالمخالفة.

ترك البطاقة التموينية لدى البقال أو المخبز وتكرار ضبطها خلال الحملات التموينية.

خطوات تقديم تظلم لإعادة تفعيل بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين للمواطنين إمكانية تقديم التظلم من خلال مجموعة من الخطوات، وهي:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

اختيار خدمة تحديث بيانات بطاقة التموين.

استكمال بيانات الدخل والإنفاق والاستهلاك والحيازة.

طباعة استمارة تحديث البيانات بعد الانتهاء من التسجيل.

تقديم الاستمارة إلى مكتب التموين التابع له المواطن، مرفقة بالمستندات المطلوبة.

كما يمكن إرسال بيانات التظلم وسبب إيقاف البطاقة إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959، تمهيدا لمراجعة الطلب والبت فيه.

بطاقة التموين

المستندات المطلوبة لتقديم التظلم

حددت وزارة التموين عددا من الأوراق الواجب تقديمها مع طلب التظلم، وتشمل:

استمارة تحديث البيانات المطبوعة من منصة مصر الرقمية.

صورة بطاقة التموين.

أصل وصورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز).

المستندات التي تثبت إزالة سبب الإيقاف وفقا لكل حالة.

وفي حال كان سبب الإيقاف يتعلق بارتفاع الدخل، يقدم المواطن مفردات مرتب حديثة أو برنت تأمينات، أما إذا كان السبب امتلاك سيارة حديثة، فيرفق شهادة بيانات من إدارة المرور، بينما يقدم أصحاب الحيازات الزراعية شهادة رسمية من الجمعية الزراعية توضح مساحة الحيازة الفعلية.

كيفية استعادة الدعم التمويني

يمكن للمواطن استعادة الدعم التمويني بعد إزالة أسباب الإيقاف، وتحديث بياناته، وتقديم طلب التظلم مدعوما بالمستندات المطلوبة.

بطاقة التموين

وتقوم وزارة التموين بفحص الطلب والتحقق من مدى استحقاق الدعم، وفي حال استيفاء جميع الضوابط يتم إعادة تشغيل البطاقة واستئناف صرف السلع التموينية والخبز المدعم.

وتؤكد وزارة التموين أن مراجعة بطاقات التموين تأتي في إطار إحكام منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وتقديم التظلمات وفقا للإجراءات المنظمة.