أخبار أسوان| حملات لرفع المخلفات والإشغالات..نشاط صيفى للأطفال بالمساجد..وتنفيذحملات مرورية وتموينية..وإنجاز بمنظومة الشكاوى الحكومية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 12/7/2026 أحداث متنوعة.

نفذت الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة والمشرف على مشروع النظافة، أعمال النظافة العامة بنطاق حى شرق والمحمودية بمدينة أسوان ، حيث نجحت الجهود فى رفع 288 طن من القمامة والمخلفات ، إلى جانب جرد الأتربة ورفع التراكمات بمناطق طريق السماد ، وعزب كيما ، وملعب السيل الجديد ، والمحمودية بما ساهم فى تحسين مستوى النظافة والإرتقاء بالمظهر الحضارى لهذه المناطق السكنية .

فى أسوان .. رفع 288 طن مخلفات بنطاق أحياء شرق والمحمودية لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين

ترأس أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لمتابعة آلية العمل بمنظومة تقنين أراضى الدولة ، وذلك بحضور مسئولى الجهات التنفيذية المعنية لمراجعة معدلات الأداء ، والوقوف على نسب الإنجاز ، والعمل على تذليل أى معوقات قد تؤثر على سرعة إنهاء الإجراءات فى أقل وقت .

نائب محافظ أسوان يترأس الاجتماع التنسيقى لمتابعة منظومة تقنين أراضى الدولة

أعرب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن تقديره لفريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة بقيادة سندس حامد، وذلك بعد تحقيق نسبة إنجاز متميزة بلغت 100% فى الإستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين خلال شهر يونيو 2026، وفقاً للتقرير المرفوع إلى رئاسة مجلس الوزراء.

منظومة الشكاوى الحكومية بأسوان تحقق استجابة بنسبة 100% خلال يونيو 2026

جهود متنوعة

واصلت إدارة المرور بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، جهودها؛ لتفريغ شارع صلاح الدين "الشارع الجديد" من أي مركبات أو حواجز واستاندات، وذلك استكمالاً لسعى المحافظة الجاد فى القضاء على مشكلة الإنسدادات والجلطات المرورية وخاصة بالمحاور العرضية والطولية بمدينة أسوان.



انتهى التحذير وبدأت الغرامات.. توفير ساحات انتظار بديلة في الطابية بأسوان

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، برئاسة اللواء سمير البلاصي، حملات مكبرة استهدفت رفع الإشغالات من الطريق العام، مع فصل التيار الكهربائي عن المحال والمنشآت المخالفة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ لضمان عدم تكرار المخالفات وتحقيق الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة.

فى أسوان.. حملات مكبرة لرفع الإشغالات بمركز كوم أمبو لتحقيق السيولة المطلوبة

واصلت مديرية التموين بأسوان جهودها المكثفة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية، والأنشطة التموينية، والأسواق، والمجمعات الاستهلاكية، بهدف ضبط جودة الخبز المنتج، ومتابعة حركة الأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدي لمحاولات الغش والاحتكار ومنع خلق سوق سوداء للسلع الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



ضبط مخالفات وتحرير 40 محضرا للمخابز والأسواق خلال حملات تموينية فى أسوان

تواصل مديرية أوقاف أسوان فعاليات النشاط الصيفى للأطفال بالمسجد الجامع بكورنيش النيل، إلى جانب مختلف مساجد المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وبإشراف الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، وبالتعاون مع مجلس إدارة المسجد الجامع.



مديرية أوقاف أسوان تواصل فعاليات النشاط الصيفى للأطفال بالمسجد الجامع