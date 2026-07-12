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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى أسوان .. رفع 288 طن مخلفات بنطاق أحياء شرق والمحمودية لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح
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تواصل الأجهزة التنفيذية بأسوان تنفيذ حملات مكبرة لرفع القمامة والمخلفات، وذلك بهدف توفير بيئة صحية وآمنة، وخلق أجواء جمالية وحضارية للمواطنين وذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية بمختلف المناطق والأحياء السكنية .

رفع 288 طن مخلفات بمناطق شرق المدينة
وفى هذا الإطار ، قامت الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة والمشرف على مشروع النظافة، بتنفيذ أعمال النظافة العامة بنطاق حى شرق والمحمودية بمدينة أسوان ، حيث نجحت الجهود فى رفع 288 طن من القمامة والمخلفات ، إلى جانب جرد الأتربة ورفع التراكمات بمناطق طريق السماد ، وعزب كيما ، وملعب السيل الجديد ، والمحمودية بما ساهم فى تحسين مستوى النظافة والإرتقاء بالمظهر الحضارى لهذه المناطق السكنية .

تعاون تنفيذى ودعم بالمعدات الثقيلة


وشارك فى تنفيذ الحملة العاملون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة اللواء أحمد صلاح الدين رئيس المدينة، وبمشاركة رئيس حى شرق ، والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية ، ومدعومين بالمعدات الثقيلة وسيارات رفع المخلفات بما ساهم فى سرعة إنجاز الأعمال وتحقيق المستهدف منها وفق أعلى معدلات الكفاءة .

إستمرار الحملات للحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى

وأكد المهندس عمرو لاشين أن أجهزة المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بصورة دورية بمختلف المدن والمراكز، للحفاظ على البيئة والصحة العامة ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار عمرو لاشين إلى أن منظومة النظافة تمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والإرتقاء بجودة الحياة، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية أسوان 2040 .


تواصل محافظة أسوان جهودها المكثفة لدعم منظومة النظافة العامة ورفع كفاءة البيئة الحضرية من خلال حملات ميدانية متواصلة فى إطار خطة شاملة تستهدف الحفاظ على المظهر الحضارى، وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة، بما يلبى تطلعات المواطنين ويعكس الوجه الحضارى لعروس المشاتى.

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