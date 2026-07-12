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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صلاح وحكيمي يقودان التشكيل العربي الأفضل في كأس العالم 2026

مصر والمغرب
مصر والمغرب
حسن العمدة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

فرض منتخبا مصر والمغرب هيمنتهما على التشكيل العربي المثالي لبطولة كأس العالم 2026، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعبون العرب خلال منافسات البطولة، والتي شهدت حضورًا لافتًا للمنتخبين في الأدوار الإقصائية.

وضم التشكيل المثالي أربعة لاعبين من منتخب مصر، هم: مصطفى شوبير، ورامي ربيعة، وإمام عاشور، ومحمد صلاح، بعدما لعب الرباعي دورًا بارزًا في مشوار "الفراعنة" بالمونديال، وقدموا مستويات مميزة على مدار البطولة.

كما سيطر المنتخب المغربي على بقية عناصر التشكيل بسبعة لاعبين، هم: إسماعيل صيباري، وعز الدين أوناحي، وإبراهيم دياز، وأشرف حكيمي، ونصير مزراوي، وعيسى ديوب، ونائل العيناوي، في تأكيد جديد على قوة "أسود الأطلس" بعد الأداء اللافت الذي قدموه في كأس العالم.

ويعكس التشكيل العربي المثالي التألق الكبير للاعبي مصر والمغرب في مونديال 2026، بعدما نجح العديد منهم في تقديم مستويات مميزة على المستويين الفردي والجماعي، ليحصدوا إشادة واسعة من المتابعين والخبراء، ويؤكدوا المكانة المتنامية لكرة القدم العربية على الساحة العالمية.

مصر والمغرب كأس العالم 2026 كأس العالم

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