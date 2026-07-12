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سلطنة عمان تحتج رسميا لدى إيران.. استدعاء السفير ومطالبة باحترام السيادة وحسن الجوار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سلطنة عمان تحتج رسميا لدى إيران.. استدعاء السفير ومطالبة باحترام السيادة وحسن الجوار

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي
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أبدت سلطنة عمان موقفًا رسميًا حازمًا تجاه الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضيها باستخدام طائرات مسيرة، إذ استدعت وزارة الخارجية، الأحد، السفير الإيراني لدى مسقط موسى فرهنك، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية استهداف مواقع في محافظتي مسندم والوسطى.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية، خالد بن هاشل المصلحي، نقل إلى السفير الإيراني استياء السلطنة من هذه الهجمات، معتبرًا أنها أعمال غير مسؤولة تمس مبادئ العلاقات بين الدول.

وشدد المسؤول العماني خلال اللقاء على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ حسن الجوار، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب الالتزام بالأعراف والقيم الأخلاقية التي تجمع سلطنة عمان وإيران باعتبارهما بلدين وشعبين جارين.

سلطنة عمان الهجمات الإيرانية السفير الإيراني لدى مسقط سلطنة عمان وإيران إيران وسلطنة عمان

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