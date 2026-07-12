حمادة الشربيني: استقبال الرئيس السيسي منحنا الدعم أكثر لتحقيق نجاحات عديدة للكرة المصرية

وجه حمادة الشربيني عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد استقباله بعثة منتخب مصر بالأمس



وقال الشربيني في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: فرحة الشعب المصري تهون أي حاجة وعانينا من صعوبات كثيرة في بطولة كأس العالم



واضاف: شكري وتقديري واحترامي لفخامة الرئيس السيسي ولا أجد كلمات تعبر عن فرحتي وتقديري بهذا التكريم وخرجنا من الاحتفال بالأمس وقولنا احتفال سيظل في الأذهان

وتابع: أثناء جلستنا مع الرئيس السيسي جعل بداخلنا احساس لتطوير الكرة المصرية، والرئيس السيسي منحنا الدعم للعمل اكثر فأكثر والإيمان بنا لتحقيق نجاحات اكبر لمنتخب مصر



وواصل: الرئيس السيسي جعلنا نصل إلى نقطة كنا نفتقدها وهي الوصول إلى العالمية ولدينا تحديات كبيرة في الفترة المقبلة