رئيس الوزراء يتابع مستجدات الاستعداد لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مستجدات الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، مدير مكتب "دار الهندسة" استشاري المشروع، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

مشروعات حياة كريمة

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذا الاجتماع، يأتي فى إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التى يتم عقدها لبحث واستعراض مختلف الاستعدادات الخاصة ببدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالنظر لدور مشروعات تلك المبادرة فى جهود تحسين مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة فى العديد من القطاعات الحيوية لمواطني القرى المستهدفة.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أهمية البناء على الدروس المستفادة من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، سعياً لسرعة دخول مختلف المشروعات المقترح تنفيذها فى إطار المرحلة الثانية من المبادرة الخدمة، تعظيماً لما يتم ضخه من استثمارات تستهدف تحسين ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع، استعراضاً لمختلف مكونات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما تتضمنه من مشروعات فى العديد من القطاعات الخدمية والتنموية، والبرامج الزمنية المقترحة لتنفيذ هذه المشروعات واستلامها ودخولها الخدمة، وبدء استفادة المواطنين بالقرى المستهدفة من هذه الخدمات.

وفى هذا الإطار، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أهمية التوسع فى استخدام المكونات محلية الصنع فى تنفيذ مختلف المشروعات، بما يدعم جهود تعزيز وتوطين الصناعات والمنتجات المحلية المرتبطة بالمشروعات الخدمية والتنموية، وبما ينعكس على تحقيق المزيد من الأهداف التنموية والاقتصادية.

وتطرق الاجتماع، إلى مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تمت الإشارة إلى أن عدد القرى التي تم الانتهاء منها حتى الآن وصل إلى 850 قرية، وأن الفترة من 17 يونيو الماضي، وحتى اليوم 12 يوليو شهدت الانتهاء من 55 قرية، كما تم الانتهاء من عدد 159 مشروعا خلال هذه الفترة، واستلام عدد 176 مشروعا في مختلف القطاعات.