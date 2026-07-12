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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

احمِ خصوصيتك .. طريقة إلغاء حفظ وسائط البحث في جوجل

احمِ خصوصيتك: طريقة إلغاء حفظ وسائط البحث في جوجل
احمِ خصوصيتك: طريقة إلغاء حفظ وسائط البحث في جوجل
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أضافت جوجل إعدادًا جديدًا للخصوصية في البحث يسمح لها بجمع الصور والملفات والصوت والفيديوهات التي تقوم بتحميلها إلى شريط البحث لأغراض تدريب الذكاء الاصطناعي.

بحسب موقع TechCrunchملحوظاتبدأ طرح التحديث الآن بعد إرسال بريد إلكتروني إلى العملاء الشهر الماضي. تلقيت البريد الإلكتروني في 9 يونيو بعنوان "إعدادات خصوصية جديدة لخدمات البحث".

يُضيف الإشعار إعدادين جديدين للخصوصية لحسابات جوجل: سجل خدمات البحث والتوصيات المُخصصة. سابقًا، كانت تُدار كلتا الخيارين ضمن نشاط الويب والتطبيقات لكن في المستقبل، 


مع هذا التغيير، يُمكن لخاصية "سجل خدمات البحث" حفظ عمليات البحث التي تُجريها. تقول جوجل إن هذا سيُمكّنها من تحسين تفاعلك المستقبلي مع منتجات مثل Google Lens وSearch Live. ورغم أن هذه الخاصية تبدو غير ضارة في البداية، إلا أن سطرًا لاحقًا في البريد الإلكتروني يُشير إلى أن الوسائط المحفوظة ستُستخدم "لتطوير وتحسين خدمات وتقنيات جوجل، بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي وإجراءات الأمان".

كيفية منع جوجل من حفظ وسائط البحث الخاصة بك


كيفية منع جوجل من حفظ وسائط البحث الخاصة بك

إذا كنت غير مرتاح لاستخدام جوجل لعمليات البحث التي تقوم بتحميلها لتدريب الذكاء الاصطناعي، فيمكنك تعطيل هذه الميزة.
قد يكون هذا الخيار مُعطّلاً بالفعل. تقول جوجل إنه إذا كانت إعدادات تخصيص نشاط الويب والتطبيقات والبحث مُعطّلة قبل هذا التغيير، فستبقى كذلك. ولكن بعد الانتقال، ستكون إعدادات نشاط الويب والتطبيقات وخدمات البحث منفصلة، ​​"ولن تؤثر التغييرات في أحدهما على الآخر"، كما تقول جوجل. لذا، قد ترغب في التأكد من أنه لا يزال مُعطّلاً.

إذا كانت إعدادات تخصيص نشاط الويب والتطبيقات والبحث مُفعّلة، فانتقل إلىإعدادات سجل خدمات البحث قم بإلغاء تحديد الزر المجاور لـ "حفظ الوسائط" . ستعرض جوجل بعد ذلك نافذة حوار تشرح التغييرات. اقرأها جيدًا ثم انقر على " إيقاف التشغيل" لمنع حفظ ملفات الوسائط التي قمت بتحميلها.

يمكنك أيضًا النقر فوق زر "عرض وحذف السجل المحفوظ" في نفس الصفحة لإزالة الوسائط التي حفظتها جوجل بالفعل من أنشطة البحث الخاصة بك.

الذكاء الاصطناعي جمع الصور شريط البحث إرسال بريد إلكتروني حسابات جوجل أنشطة البحث

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