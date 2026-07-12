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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير البترول يبحث بالأردن توسيع مشروعات الطاقة والتعدين

وزير البترول
وزير البترول
أ ش أ
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بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، اليوم /الأحد/ مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الطاقة والثروة المعدنية، وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال إطلاق مشروعات نوعية واستثمارات مشتركة تخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

وتصدرت مباحثات الوزيرين بالعاصمة الأردنية عمان، خطط التوسع في مشروعات الغاز الطبيعي، حيث استعرض وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني قرب توقيع اتفاقيتين مع شركتين مصريتين لتنفيذ مشروع إيصال الغاز الطبيعي إلى مدينتي معان والموقر، بالتزامن مع استمرار العمل على تنفيذ مشروعات إيصال الغاز إلى مدينتي المفرق والزرقاء، بهدف دعم القطاع الصناعي، وخفض كلف الطاقة، وتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية.

وأكد الخرابشة أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ وتشغيل شبكات الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن التوسع في استخدام الغاز داخل المدن الصناعية يمثل خطوة مهمة لدعم النشاط الاقتصادي وتحسين كفاءة الطاقة، موضحا أن الأردن يعمل على تعزيز استخدام الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات، خاصة القطاع الصناعي، بما يساهم في تقليل كلف الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية.

وأشار إلى أن العلاقات الأردنية المصرية تمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون العربي، لا سيما في قطاع الطاقة، لافتًا إلى أن الإنجازات المشتركة التي تحققت خلال السنوات الماضية تشكل قاعدة قوية للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون تقوم على تنفيذ مشروعات استراتيجية ذات أثر اقتصادي مستدام، بما ينسجم مع توجيهات قيادتي البلدين ويعزز التكامل الاقتصادي العربي.

كما تناول اللقاء آليات تطوير التعاون في قطاع الغاز الطبيعي، والبناء على النجاحات التي حققتها شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، للاستفادة من البنية التحتية المتطورة في البلدين بما يدعم أمن التزود بالطاقة، ويساند المشروعات التنموية.

واستعرض الوزيران فرص التعاون في مشروعات إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي، حيث أكد المهندس كريم بدوي امتلاك مصر خبرات واسعة في هذه المجالات، مشيرًا إلى وجود 8 مصانع لإنتاج الأمونيا في مصر، والتوجه نحو استخدام تقنيات حديثة في عمليات الإنتاج، بما يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات مشتركة بين مصر والأردن.

وأكد الجانبان أهمية تعظيم القيمة الاقتصادية للغاز الطبيعي من خلال التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة، ووضع رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية المرتبطة بالطاقة، إلى جانب توفير اتفاقيات شراء مسبقة لضمان الجدوى الاقتصادية واستدامة المشروعات الاستثمارية.

كما بحث اللقاء فرص تعزيز التعاون في قطاع التعدين، وتطوير الصناعات القائمة على الفوسفات والثروات المعدنية، وتبادل الخبرات في مجالات الاستكشاف والخدمات الجيولوجية، إضافة إلى إقامة مشروعات مشتركة في الصناعات التعدينية وسلاسل القيمة المرتبطة بها، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية وزيادة مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية.

وتطرق الجانبان إلى أهمية تأسيس شراكات استراتيجية بين الشركات الوطنية في مصر والأردن من خلال مشروعات مشتركة تجمع الخبرات الفنية والهندسية والإدارية، بما يمكن الشركات من تنفيذ مشروعات في البلدين والتوسع في أسواق المنطقة، والاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها الشركات المتخصصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أن العلاقات بين مصر والأردن تقوم على أسس راسخة من الثقة والتعاون، مشيدًا بمستوى التنسيق القائم بين البلدين، ومثمنًا دور الأردن في دعم مشروعات البنية التحتية للطاقة.

وأكد بدوي أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع التعاون بين الشركات والمؤسسات الوطنية في البلدين في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعدين، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل فنية مشتركة لمتابعة المقترحات التي جرى بحثها، ووضع آليات تنفيذ في مجالات الغاز الطبيعي والتعدين والصناعات ذات القيمة المضافة والبنية التحتية والشراكات الاستثمارية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي بين مصر والأردن ويحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وزير البترول المهندس كريم بدوي العاصمة الأردنية عمان

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