أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد 12-7-2026

استقرت أسعار الفاكهة اليوم الاحد 12-7-2026، في سوق العبور واسواق التجزئة

أسعار الفاكهة اليوم

وتراوح سعر برتقال صيفي بين 9 و13 جنيها في سوق العبور لتتراوح في الاسواق بين 15 و20 جنيها.

سعر جريب فروت تراوح بين 14 و20 جنيها لتتواح في الاسواق بين 20 و25 جنيها.

أسعار العنب

سعر عنب بناتي أصفر تراوح بين 20 و40 جنيها ليتراوح في الاسواق بين 30 و50 جنيه.

سعر عنب بناتي أحمر تراوح بين 20 و40 جنيها ليتراوح في الاسواق بين 30 و50 جنيه.

سعر عنب كرمسن تراوح بين 30 و45 جنيها ليتراوح في الاسواق بين 40 و60 جنيه.

سعر عنب رومي أحمر تراوح بين 20 و30 جنيها ليتراوح في الاسواق بين 30 و40 جنيه.

سعر التفاح اليوم

سعر التفاح المصري بين 30 و60 جنيها للكيلو ليتراوح في اسواق التجزئة بين 40 و70 جنيها

سعر تفاح أمريكاني أحمر تراوح بين 50 و100 جنيه.

سعر المانجو في سوق العبور

سعر المانجو العويس تراوح بين 50 و100 جنيه في سوق العبور

سعر المانجو الهندي بين 28 و40 جنيها

سعر المانجو تيمور بين 28 و40 جنيها.

سعر المانجو زبدية بين 30 و35 جنيها

سعر المانجو البلدي بين 15 و25 جنيه

سعر المانجو الفونس بين 28 و40 جنيها

سعر المانجو الفص تراوح بين 50 و120 جنيها

سعر المانجو دبشه بين 25 و35 جنيها .

سعر المانجو صديقة تراوح بين 30 و40 جنيها.

سعر المانجو جولك 30 و40 جنيها .

مانجو سكري تراوحت بين 30 و50 جنيه

سعر المانجو بيض العجل تراوح بين 20 و35 جنيها

سعر المانجو سنارة تراوح بين 20 و35 جنيها

سعر المانجو فجر كلان تراوح بين 25 و40 جنيه

سعر المانجو تومي تراوح بين 25 و40 جنيه

سعر المانجو كيت تراوح بين 20 و35 جنيها

سعر المانجو كنت تراوح بين 20 و35 جنيها

سعر المانجو نعومي تراوح بين 30 و40 جنيه

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ بين 8 لـ 10 جنيهات للكيلو.

سعر الخوخ البلدي عريشي تراوح بين 25 و65 جنيها

سعر نكترين مستورد سجل 70 جنيها للكيلو

سعر البرقوق هوليو تراوح بين 50 و110 جنيهات.