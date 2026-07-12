تضامن الشرقية تبدأ تدريب 886 رائدة اجتماعية لتعزيز التوعية المجتمعية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وبناء قدرات الكوادر الميدانية، تنفيذا لتوجيهات الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن تدريب الرائدات الاجتماعيات يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم جهود التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة داخل القرى والمراكز، مثمنا التعاون المستمر بين الوزارة ومديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية لتحقيق مستهدفات برنامج "تكافل وكرامة".

وأوضح أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن المديرية بدأت تنفيذ البرنامج التدريبي للرائدات الاجتماعيات، تنفيذا لتوجيهات وزيرة التضامن الأجتماعي، بهدف تدريب (٨٨٦) رائدة اجتماعية بمختلف الإدارات الأجتماعية على مستوى المحافظة، لرفع كفاءتهن المهنية وتعزيز دورهن في نشر الوعي المجتمعي، ودعم ومتابعة الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين وتحقيق مستهدفات الحماية الاجتماعية.

وأضاف وكيل الوزارة أن البرنامج التدريبي نفذ خلال أسبوعه الأول على مدار ورشتين تدريبيتين استهدفتا (٣٤٦) رائدة اجتماعية من (٨) إدارات اجتماعية خلال الفترة من ٤ حتى ٩ يوليو ٢٠٢٦، وتناول عددا من المحاور المهمة شملت:- التعريف بقانون الضمان الاجتماعي الجديد وبرامج التمكين الاقتصادي ومفاهيم التربية الإيجابية من خلال برنامج “مودة” ومزايا التأمينات الأجتماعية والتأمين على العمالة غير المنتظمة، وآليات استخدام منظومة MOSS لتسجيل الزيارات المنزلية، بالإضافة إلى تدريب الرائدات على تطبيق استمارة التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة، مؤكدا استمرار تنفيذ البرنامج حتى ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ للوصول إلى جميع الرائدات المستهدفات، بما يعزز جودة الخدمات الأجتماعية المقدمة للمواطنين ويرفع كفاءة منظومة العمل الميداني بالمحافظة.