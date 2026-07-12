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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زيكو: لم أتعافَ من صدمة الأرجنتين حتى الآن.. ورغم شهرتي العالمية ما زلت أشعر بالحسرة

زيكو
زيكو
محمد البدوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، أنه لا يزال يعيش تحت تأثير الخروج أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن مرور الوقت لم ينجح في إخراجه من حالة الحزن التي سيطرت عليه بعد تلك المباراة، رغم ما حققه من شهرة واسعة عقب تألقه خلالها.

مباراة الأرجنتين 

وقال زيكو خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة “MBC مصر”، إنه يحاول دائمًا الظهور أمام المحيطين به بصورة طبيعية، ويحرص على الضحك والمزاح، إلا أن الحقيقة مختلفة تمامًا، مؤكدًا أن مباراة الأرجنتين ما زالت تؤثر فيه نفسيًا حتى الآن.

مسيرة زيكو ومسيرة الكرة المصرية

وأضاف لاعب منتخب مصر أنه كلما شاهد لقطات المباراة من جديد؛ يعود للتفكير فيما كان يمكن أن يحدث لو نجح المنتخب في التأهل، مؤكدًا أنه لا يستطيع حتى الآن تجاوز تلك الذكرى التي يراها نقطة تحول كان من الممكن أن تغير مسيرته ومسيرة الكرة المصرية.

تأهل منتخب مصر

وأشار زيكو إلى أنه رغم كونه أحد أكثر المستفيدين على المستوى الشخصي من تلك المباراة، بعدما عرفه العالم بسبب أدائه أمام الأرجنتين، فإن ذلك لم يخفف من شعوره بالحسرة، موضحًا أن مقاطع الفيديو الخاصة به حققت أكثر من 500 مليون مشاهدة عبر مختلف المنصات، لكنه كان يفضل أن يقترن هذا النجاح بتأهل منتخب مصر إلى الدور التالي.

واختتم زيكو تصريحاته بالتأكيد على أن حسرة مباراة الأرجنتين ستظل تلازمه لفترة طويلة، معتبرًا أنها واحدة من أكثر المحطات تأثيرًا في مشواره الكروي، رغم الإنجاز الكبير الذي حققه مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

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