"قلتلهم ورّوني هتلغوه إزاي".. مصطفى زيكو يروي كواليس هدفه في شباك الأرجنتين

كشف مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، تفاصيل مثيرة عن هدفيه في شباك منتخب الأرجنتين خلال منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الهدف الأول كاد يُلغى بعد مراجعة تقنية الفيديو، قبل أن يعيش واحدة من أكثر اللحظات توترًا في مسيرته الكروية.

مراجعة اللعبة عبر تقنية الفيديو

وقال زيكو خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر إنه احتفل بالهدف الأول بخلع القميص، قبل أن يسمع الجماهير تتحدث عن مراجعة اللعبة عبر تقنية الفيديو، ليعتقد أن الهدف سيتم إلغاؤه بداعي التسلل، مضيفًا: "الدنيا اسودت في وشي، حسيت إن الحلم ضاع، وفضلت أكلم نفسي عشان أرجع أركز في المباراة".

طريقة خاصة لاستعادة تركيزه

وأوضح أنه يعتمد على طريقة خاصة لاستعادة تركيزه داخل الملعب، حيث يبدأ في عد الأرقام الزوجية أثناء اللعب حتى يسيطر على أعصابه ويستعيد هدوئه الذهني.

وأضاف أن الهدف الثاني جاء بعد انطلاقة رائعة من هيثم الذي راوغ المدافعين قبل أن يمرر له الكرة في التوقيت المثالي، مؤكدًا أنه كان واثقًا من أن الهجمة ستنتهي بهدف، لينجح في هز الشباك مجددًا.

احتفاله بالهدف الثاني

وأشار زيكو إلى أنه أثناء احتفاله بالهدف الثاني ظل يردد ضاحكًا: "ورّوني هتلغوه إزاي"، في إشارة إلى خوفه من تكرار سيناريو مراجعة الهدف الأول، مؤكدًا أن لاعبي الأرجنتين أنفسهم ابتسموا من رد فعله داخل الملعب.

واختتم لاعب منتخب مصر تصريحاته بالتأكيد على أن تسجيل هدفين في مرمى الأرجنتين سيظل من أعظم لحظات حياته، مشيرًا إلى أن المنتخب كان قريبًا من تحقيق إنجاز أكبر، لكن التوفيق لم يحالفه في مواصلة المشوار إلى مرحلة أبعد في البطولة.