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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: إيران وافقت على اتفاق الأمس ثم هاجمت السفن

ترامب: إيران وافقت على اتفاق الأمس ثم هاجمت السفن
ترامب: إيران وافقت على اتفاق الأمس ثم هاجمت السفن
أ ش أ
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 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب /اليوم الأحد/ أن الولايات المتحدة ضربت إيران "بقوة كبيرة" الليلة الماضية بعد أن تراجعت الأخيرة عن الاتفاق المبرم بينهما واستهدافها سفينة تجارية.
وقال ترامب- في تصريحات خاصة لشبكة /سي أن أن/ الأمريكية- "إن هؤلاء الناس (الإيرانيون) بهم خطبًا ما".
وأضاف: "لقد أبرمنا معهم اتفاق بالأمس.. وكادوا يتنازلون عن كل شىء وفجأة- بعد ساعتين- ضربوا سفينة بطائرة مسيرة".
يُشار إلى أن الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق أنه ضرب 140 هدفًا عسكريًا إيرانيًا في أحدث ضرباته، وذلك في أعقاب هجوم على سفينة تجارية كانت تمر عبر مضيق هرمز، وحمّل مسؤوليته للحرس الثوري الإيراني.
في المقابل، أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أنه لن يُسمح بعبور السفن عبر المضيق إلا بعد الحصول على تصريح، مشيرة إلى تعليق حركة العبور بسبب ما وصفته بـ"التحركات الأمريكية غير القانونية".
وتُمثل هذه الجولة الثالثة من الضربات الأمريكية خلال أسبوع، وتأتي بعد أن أصدر قادة كلا البلدين تهديدات علنية ضد بعضهما البعض.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من تداعيات محتملة على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة ضربت إيران سفينة تجارية

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