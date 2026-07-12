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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي يبحث مع شميهال إجراءات حماية البنية التحتية للطاقة

زيلينسكي يبحث مع شميهال إجراءات حماية البنية التحتية للطاقة
زيلينسكي يبحث مع شميهال إجراءات حماية البنية التحتية للطاقة
أ ش أ
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 بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع وزير الطاقة دينيس شميهال إجراءات تعزيز حماية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي -عبر حسابه على منصة (تليجرام) اليوم الأحد- "تلقيت تقريرا من دينيس ميهال؛ حيث ناقشنا ما يتطلب الآن خطوات جديدة وأكثر حزما لحماية قطاع الطاقة لدينا ومرافق البنية التحتية الاستراتيجية في جميع أنحاء أوكرانيا. ويجب تنفيذ خطط المرونة في المناطق والمجتمعات الأوكرانية بنفس المعايير العالية في كل مكان، إذ إن أي تأخير في أي منطقة يمثل تهديدا لحياة المواطنين".

وشدد زيلينسكي على أن أوكرانيا توصلت إلى اتفاقيات حكومية دولية قوية، لا سيما في مجالي الطاقة والتعافي.

وأضاف: "يجب تنفيذ جميع هذه الاتفاقيات في الوقت المحدد. ومع ذلك، فإن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها حتى الآن ليست كافية، ولهذا السبب ناقشنا بالتحديد ما نحتاج إلى التركيز عليه في الأسابيع والأشهر المقبلة. يجب أن تصبح أوكرانيا أقوى، ونحن قادرون على ضمان تحقيق ذلك".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير الطاقة دينيس شميهال تعزيز حماية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

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