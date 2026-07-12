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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزراء خارجية "آسيان" يطالبون ميانمار بتقدم "ملموس" في خطة السلام

وزراء خارجية "آسيان" يطالبون ميانمار بتقدم "ملموس" في خطة السلام
وزراء خارجية "آسيان" يطالبون ميانمار بتقدم "ملموس" في خطة السلام
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 أفاد دبلوماسيون من تايلاند والفلبين، اليوم /الأحد/، بأن وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ضغطوا على نظيرهم في ميانمار لتحقيق تقدم "ملموس" بشأن خطة السلام الراكدة التي وضعتها رابطة "آسيان" للبلاد.

وخلال اجتماع عُقد في بانكوك، اليوم، وهو الأول من نوعه بين وزراء خارجية عدة دول أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ووزير خارجية ميانمار، تين مونج سوي، منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد عام 2021، قال وزير الخارجية التايلاندي إن بلاده تدعم "الانخراط المدروس" مع ميانمار.

وأضاف وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك بوانجكيتكيو، أن حكومته تدعم "الانخراط المدروس" مع ميانمار في محاولة لتنفيذ خطة "إجماع النقاط الخمس" لآسيان، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة بين الجيش والتحالف المكون من المتمردين والجماعات المسلحة للأقليات العرقية.

وأوضح الوزير التايلاندي أن هذا الأمر يتطلب من ميانمار معالجة مخاوف رابطة "آسيان" والمجتمع الدولي.

وقال خلال مؤتمر صحفي: "لدينا توقعات ملموسة فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية والحد من العنف لا سيما ضد المدنيين وتعزيز حوار سياسي شامل".

وكانت ميانمار قد واجهت تهميشا دبلوماسيا داخل التكتل الإقليمي منذ أن أطاح الجيش بالحكومة الديمقراطية المنتخبة برئاسة أونج سان سو تشي قبل أكثر من خمس سنوات، مما فجر حربا أهلية في البلاد.

دبلوماسيون من تايلاند والفلبين وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا آسيان خطة السلام الراكدة رابطة آسيان للبلاد

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