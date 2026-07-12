أحمد موسى: استقبال الرئيس السيسي للمنتخب رسالة تقدير.. ويجب البناء على الإنجاز

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن الاستقبال الذي حظي به المنتخب الوطني من الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل رسالة تقدير ودعم كبيرة للكرة المصرية، مشددًا على ضرورة استثمار هذا الإنجاز بمواصلة العمل وتوفير كل احتياجات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

مكانة مختلفة بعد الإنجاز

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن المنتخب الوطني أصبح في مكانة مختلفة بعد الإنجاز الأخير، مضيفًا: “المنتخب النهارده في حتة تانية، والسؤال دلوقتي: نساعده ولا نرجعه ورا؟ طبعًا لازم نساعده ونبني على اللي تحقق”.

خطط مختلفة للمستقبل

وأضاف أن المدير الفني حسام حسن يجب أن يحصل على كامل الصلاحيات والدعم، قائلًا: “لازم نسيب حسام حسن يعمل اللي هو عايزه، ويختار اللاعبين اللي هو محتاجهم، ويكون عنده بدائل وخطط مختلفة للمستقبل”.

وأشار موسى، إلى أن استقبال الرئيس للمنتخب حمل دلالات كبيرة، موضحًا أن الرئيس حرص على مصافحة جميع أفراد البعثة والتقاط صور تذكارية مع كل لاعب والجهاز الفني، وهو ما يعكس حجم التقدير الرسمي لما حققه المنتخب.



وأكد أن هذا المشهد يمثل رسالة دعم واضحة، قائلًا: “اللي حصل رسالة تقدير كبيرة جدًا للمنتخب، ولازم كلنا نقرأ الرسالة دي كويس، لأن الدولة كلها بتدعم المنتخب”.

وأشاد الإعلامي بأداء وروح لاعبي المنتخب، مثمنًا ما قدمه عدد من النجوم، وعلى رأسهم محمد صلاح، ومحمد الشناوي، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وإبراهيم عادل، ومهند لاشين، وكريم حافظ، وأحمد فتوح، وعمر مرموش، مؤكدًا أنهم كانوا على قدر المسؤولية وقدموا نموذجًا مشرفًا.

واختتم أحمد موسى ، حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار الدعم للمنتخب الوطني، قائلًا: “لازم نكمل على اللي اتعمل، ونوفر كل الدعم للمنتخب والجهاز الفني، لأن الهدف هو الحفاظ على الإنجاز وتحقيق نجاحات أكبر خلال الفترة المقبلة”.