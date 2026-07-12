صلاح سلام: جيش الاحتلال يواصل التدمير والتجريف والتهجير في جنوب لبنان

قال صلاح سلام، رئيس تحرير صحيفة اللواء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في عمليات التدمير والتجريف وتهجير سكان الجنوب اللبناني، بحجة إقامة منطقة أمنية.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استطاع، حتى الآن، أن يقيم ما يُسمى بالمنطقة العازلة، التي تضم القرى الحدودية الواقعة على تماس مباشر مع المستوطنات الإسرائيلية في شمال الأراضي المحتلة.

وأوضح أن هذا لا يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى مرتاحًا أو أن يده ستظل مطلقة في الجنوب؛ لأن هناك عمليات تُنفذ حاليًا على صعيدين.

وأكد أن الصعيد الأول هو الصعيد العسكري، حيث تحاول المقاومة التصدي للقوات الإسرائيلية واستهداف عناصرها، وبالأمس نُشرت أول إحصائية رسمية من الجانب الإسرائيلي، تشير إلى وجود أكثر من 1100 إصابة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب في الثاني من مارس الماضي.

ولفت إلى أن الصعيد الثاني فهو الصعيد الدبلوماسي، إذ يصر لبنان على متابعة المفاوضات، ومواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لمعالجة الوضع.

https://www.youtube.com/shorts/BAWPG6J1Wr0