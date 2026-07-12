بعد شكاوى أولياء الأمور.. أحمد موسى يطالب بإحياء دوري المدارس لاكتشاف المواهب

طالب الإعلامي أحمد موسى، بضرورة عودة دوري المدارس لاكتشاف المواهب من بين الطلاب كما كان يحدث في السابق، إلى جانب ضرورة تفعيل دوري مراكز الشباب.

شطورة مع قرية المدمر والشيخ زين الدين

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، "زمان كنت بلعب في دوري في قريتنا شطورة مع قرية المدمر والشيخ زين الدين والسوالم وبعدين نروح مركز المراغة".



التعامل مع موهبة أبنائهم

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك شكاوى وملاحظات كتير من الأهالي وأولياء الأمور بسبب التعامل مع موهبة أبنائهم تحدثوا عنها بعد طرح السؤال أمس.

