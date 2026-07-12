تراجع طفيف.. سعر الذهب في مصر ختام الأحد

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل طفيفا بقيمة تتراوح بين 5لـ 10 جنيها في الجرام الواحد، وذلك عقب ارتفاعات شهدها المعدن الأصفر بمستهل التعاملات المسائية.

وشهد عيار 21 انخفاضا بقيمة 10 جنيها ليسجل الآن 5880 جنيها، بينما هبطت سعر الجنيه الذهب ليسجل 47040 جنيه بتراجع 80 جنيها نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وعالميا استقر سعر الأونصة عند 4111.4 دولار سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي علي أن تستأنف غدا الإثنين تداولاتها.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر بنهاية التعاملات المسائية اليوم الأحد 12 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يوليو 2026:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6720 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6665 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5880 جنيهات.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5830 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5040 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5495 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3920 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3885 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47040 جنيهًا.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 461460 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 209,015 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 207,240 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

واستقر سعر دولار الصاغة اليوم عند 50.84 جنيه مقابل 49.63 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4111.4 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.