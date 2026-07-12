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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المعدن الأصفر يسجل مفاجأة جديدة .. سعر جرام الذهب في مصر الآن

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى
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ارتفعت أسعار الذهب الآن محليًا، وزاد جرام الذهب عيار 21  حوالي 40 جنيهًا في الجرام، ليسجل 5890 جنيها مقارنة بمستهل التعاملات.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال  مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد 12 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة. 

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6730 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6675  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5890 جنيهات.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5840 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5050 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5005 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3925 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3895 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47120 جنيهًا.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 461720 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم 

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 209,370  جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 207,595 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

استقر سعر دولار الصاغة اليوم عند 50.92 جنيه مقابل 49.82 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

وتُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4111.4 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب 

ويتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

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