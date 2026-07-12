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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خطوة جديدة تقرب إمام عاشور من الحلم الأوروبي.. تفاصيل

امام عاشور
امام عاشور
محمد بدران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

دخل الدولي المصري إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، دائرة اهتمام عدد من الأندية الإنجليزية والاسكتلندية؛ وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا لموقع CeltsAreHere، فإن مارتن أونيل، مدرب سيلتك الاسكتلندي، أجرى استفسارات شخصية بشأن إمكانية التعاقد مع إمام عاشور، في ظل قناعته بقدرات اللاعب وإمكانياته الفنية.

وأضاف الموقع أن نادي كوفنتري سيتي دخل أيضًا في سباق التعاقد مع نجم منتخب مصر، حيث يبدي المدير الفني للفريق، فرانك لامبارد، اهتمامًا شخصيًا بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويأتي هذا الاهتمام الأوروبي؛ بعد الأداء اللافت الذي قدمه إمام عاشور مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، والتي شهدت وصول الفراعنة إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال، قبل الخروج بصعوبة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري، أمس السبت، بمدينة العلمين؛ عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب في البطولة.

وخلال مراسم التكريم، منح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري كأس الجدارة والأوسمة التكريمية، كما منحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا لما قدموه من أداء مميز وصورة مشرفة للكرة المصرية في كأس العالم 2026.

ويعكس اهتمام سيلتك وكوفنتري سيتي بإمام عاشور القيمة الفنية التي اكتسبها اللاعب بعد مشاركته المميزة مع منتخب مصر، في وقت يترقب فيه الشارع الرياضي موقف الأهلي من أي عروض أوروبية قد تصل رسميًا خلال الفترة المقبلة.

إمام عاشور اوروبا الاحتراف منتخب مصر كأس العالم

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