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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صحيفة سلتيك: العبقري المشاغب إمام عاشور.. الشرارة التي تُشعل حماس أسكتلندا

إمام عاشور
إمام عاشور
عبدالله هشام
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ارتبط اسم إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر بالانتقال لنادي سلتيك الأسكتلندي بعد تألقه بشكل ملفت في بطولة كأس العالم 2026.

وحسب موقع سيليتك شورتس الذي أطلقه عدد من الصحفيين والمشجعين بإسم النادي الاسكتلندي كمنصة إخبارية للرد على الشائعات وتقديم أخبار بنظرة المشجع فإن إمام عاشور لاعب عبقري لكن به عيوب كثيرة وسط تساؤولات عن إمكانياته وقدراته الكبيرة وإمكانية إفادة الفريق الإسكتلندي حال ضمه.

أشار الموقع لرتباط هيثم حسن نجم منتخب مصر بالانضمام للنادي الاسكتلندي وارتبط أيضا اسم زميله إمام عاشور.

وحسب عدة تقارير صحفية فإن نادي سلتيك يبذل قصارى جهده لإتمام صفقة قد تدفع النادي بموجبها 4 ملايين جنيه إسترليني لضم إمام عاشور، النجم الهجومي متعدد المراكز، مع العلم أن راتبه ليس عائقًا.

وأوضحت الصحيفة أن إمام عاشور يعتبر، أحد أبرز المواهب في كرة القدم المصرية، ويُقال إن سلتيك، إلى جانب أندية برايتون ووست هام وديربي كاونتي، مهتم بضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

يُعدّ اللاعب الذي خاض 34 مباراة دولية، والذي لعب لفترة وجيزة مع نادي ميتييلاند الدنماركي عام 2023، أحد نجوم كرة القدم المصرية منذ فترة طويلة، حيث سطع نجمه مع نادي الزمالك، وفاز بالدوري المصري الممتاز مع كلا الناديين، بالإضافة إلى فوزه بدوري أبطال أفريقيا وكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ مع ناديه الحالي.

وتحدثت الصحيفة عن عيوب إمام عاشور قائلة : بالرغم من موهبته الكبيرة، يُقال إن عاشور يُعتبر "عبقريًا ذا عيوب" بسبب مشاكله التأديبية الموثقة داخل الملعب وخارجه، والتي أدت إلى تغريمه غرامات قياسية من ناديه، فضلاً عن عقوبة سجن مع وقف التنفيذ من السلطات المصرية

وواصلت الصحيفة : بالرغم من كل مشاكله، فهو بلا شك لاعب من الطراز الرفيع داخل الملعب، وقد يكون الشرارة التي نحتاجها لإعادة إحياء فريقنا الذي يفتقر للجودة، إيمان لاعب ذو قدرات رائعة، قادر على اللعب في أي مركز من مراكز الهجوم الثلاثة، بالإضافة إلى سدّ الفراغ في خط الوسط الهجومي، إنه لاعب يُمتع الجماهير، وهو ما افتقدناه في السنوات الأخيرة.

واختتمت صحيفة سيلتك :لكن عاشور، البالغ من العمر 28 عاماً، أصبح أكثر نضجاً وجاهزاً الآن لإثبات موهبته على الساحة الأوروبية، ومن المحتمل جداً أن يكون هذا النادي هو سلتيك. فأين أفضل من ذلك؟

النادي الأهلي إمام عاشور منتخب مصر سيلتيك الأسكتلندي كأس العالم 2026

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