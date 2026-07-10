الأهلي يواجه برشلونة 19 أغسطس في كأس جوان جامبر بملعب كامب نو.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مواجهة مرتقبة تجمع النادي الأهلي بنظيره برشلونة الإسباني خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقال أحمد حسن نقلاً عن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "برشلونة يواجه الأهلي يوم 19 أغسطس المقبل على ملعب كامب نو في كأس جوان جامبر".

وتعد بطولة كأس جوان جامبر البطولة الودية السنوية التي ينظمها نادي برشلونة على ملعبه "كامب نو" قبل انطلاق الموسم الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يرى أن مواجهة الأهلي تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز حضوره في السوق المصرية، التي تضم نحو 110 ملايين نسمة، إلى جانب توسيع شعبيته في العالم العربي، حيث يحظى النادي الكتالوني بقاعدة جماهيرية ضخمة.