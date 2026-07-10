قيمة مقابل سعر.. أشهر 5 سيارات مستعملة في مصر

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، الكثير من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الموديلات، بالإضافة إلى نقطة السعر وسرعة إعادة البيع وتوافر الشراء أيضًا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أشهر 5 سيارات مستعملة في مصر.

كيا سيراتو 2010

كيا سيراتو 2010

تعتمد كيا سيراتو 2010 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع إن ينتج قوة قدرها 124 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 155 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء في أغلب الطرازات، إلى جانب تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة بين 470 و590 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا 2011

هيونداي فيرنا 2011

تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، يضخ قوة إجمالية قدرها 106 أحصنة عند 5800 دورة في الدقيقة، و145 نيوتن متر من عزم الدوران عند 3000 دورة في الدقيقة، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كيلومتر في الساعة، وتبدأ أسعار السيارة من 330 ألف وصولًا إلى 360 ألف جنيه.

دايو لانوس 2008

دايو لانوس 2008

زودت السيارة دايو لانوس بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 86 حصانًا عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 128 نيوتن متر، مع ناقل سرعات يدوي مانيوال مكون من 5 نقلات، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، يتراوح السعر بين 230 ألف وصولًا إلى 270 ألف جنيه.

رينو لوجان 2015

رينو لوجان 2015

دعمت السيارة رينو لوجان 2015 بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 110 حصانا، و148 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر في الساعة، مع معدل انطلاق من 0 لـ 100 كم/س في مدة تستغرق 12 ثانية، تبدأ أسعار السيارة من 340 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

شيفروليه أوبترا 2017

شيفروليه أوبترا 2017

تعتمد السيارة شيفروليه اوبترا 2017 على محرك بقوة 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 146 نيوتن/متر، سعة 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عن طريق ناقل سرعات أوتوماتيكي، ويتراوح السعر بين 420 ألف و480 ألف جنيه.