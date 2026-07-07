أخبار السيارات| أرخص 5 موديلات زيرو في مصر.. هينيسي فينوم F5-M الأقوى في العالم

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



تتخطى 2000 حصان.. هينيسي فينوم F5-M الأقوى في العالم

قبل انطلاق فعاليات مهرجان جودوود للسرعة 2026، كشفت شركة هينيسي الأمريكية عن أحدث إصداراتها الخارقة، فينوم F5-M، في خطوة لفتت أنظار عشاق السيارات عالية الأداء حول العالم.

فورد إسكورت مكسيكو 1971 تخطف الأنظار في مزاد للسيارات الكلاسيكية ببريطانيا

تستعد دار تينانتس للمزادات في مقاطعة نورث يوركشاير البريطانية لتنظيم مزاد جديد مخصص للسيارات الكلاسيكية والمقتنيات التراثية المرتبطة بعالم النقل، وذلك يوم 11 يوليو، وسط توقعات بإقبال واسع من هواة اقتناء السيارات التاريخية.

تصل لـ 400 حصان.. مواصفات لاندروفر ديفندر الرياضية

تعد لاندروفر ديفندر واحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الطابع الفاخر، إذ تجمع بين القدرات المخصصة للقيادة على الطرق الوعرة ومستوى مرتفع من العملية في الاستخدام.

بمحركات كهربائية.. المواصفات الكاملة لـ أفاتار 12 Ultra EV

تعد أفاتار 12 Ultra EV من أحدث السيارات الكهربائية الفاخرة التي انطلقت في الأسواق العالمية، حيث تنتمي إلى الفئة الكهربائية التي تجمع بين التصميم العصري والتقنيات الحديثة ومنظومات الأداء المتطورة.

بنتلي تطلق أول سيارة رياضية كهربائية بالكامل

بدأت شركة “بنتلي” البريطانية العريقة رسميًا حملتها التشويقية الأولى لطرازها الكهربائي المنتظر، بكل كثافة، مشاركة صورة غامضة للمركبة الجديدة كليًا بالاشتراك مع إعلان اسمها الرسمي “توركال”، وحسم موعد الكشف العالمي الفوري عنها والمقرر في 23 سبتمبر 2026 في العاصمة لندن.

تويوتا ودايملر تراك تخفضان ملكيتهما في "أرتشيون"

تستعد شركتا تويوتا موتور ودايملر تراك لبيع جزء من أسهمهما في شركة الشاحنات اليابانية أرتشيون كورب، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة قاعدة المساهمين وزيادة نسبة الأسهم المتاحة للتداول في السوق، بما يتماشى مع متطلبات الإدراج في بورصة طوكيو.

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. اعرف أحدث الأسعار

يضم السوق المصري للسيارات الكثير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التصميم، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار.

بوجاتي ميسترال أسطورة السرعة الفرنسية.. بقدرات لا تصدق

تعد بوجاتي واحدة من أعرق شركات صناعة السيارات الرياضية الفاخرة في العالم، إذ تأسست عام 1909 على يد الإيطالي إيتوري بوجاتي في مدينة مولشيم الفرنسية، وارتبط اسمها منذ ذلك الوقت بإنتاج سيارات تجمع بين الأداء العالي والهندسة الدقيقة والتصميم المميز.