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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بوجاتي تقدم ميسترال بلان إيتيرنيل الخارقة.. باصدار محدود

بوجاتي ميسترال بلان إيتيرنيل
بوجاتي ميسترال بلان إيتيرنيل
صبري طلبه

تُعد بوجاتي الفرنسية واحدة من أبرز الأسماء في عالم السيارات الخارقة، إذ ارتبط تاريخها الممتد لأكثر من قرن بتطوير طرازات تجمع بين الأداء الاستثنائي والحضور الفريد.

ومنذ تأسيسها، اعتمدت الشركة على إنتاج سيارات محدودة العدد تحمل تقنيات فنية عالية الأداء مع تصميمات رياضية من عائلية السوبر كارز، وهو ما منحها مكانة خاصة بين مصنعي السيارات الفاخرة.

 بوجاتي ميسترال بلان إيتيرنيل

وتواصل بوجاتي هذا النهج من خلال الكشف عن نسخة ميسترال بلان إيتيرنيل، التي تأتي بإصدار محدود وتتميز بهوية تصميمية يغلب عليها اللون الأبيض، مع لمسات داخلية تعزز من المفهوم الخارق الخاص بها.

تصميم بوجاتي ميسترال بلان إيتيرنيل

تحمل بوجاتي ميسترال بلان إيتيرنيل ملامح مستوحاة من لغة التصميم التي اشتهرت بها العلامة الفرنسية، مع خطوط حادة وانسيابية تعزز من الطابع الرياضي للسيارة.

 بوجاتي ميسترال بلان إيتيرنيل

ويبرز اللون الأبيض باعتباره السمة الرئيسية لهذا الإصدار، في انسجام مع تفاصيل خارجية صممت بعناية لإبراز الهوية الخاصة للنسخة، كما تعتمد السيارة على جنوط رياضية كبيرة الحجم، إلى جانب فتحات تهوية موزعة بما يخدم الجوانب الديناميكية.

 بوجاتي ميسترال بلان إيتيرنيل

وحصلت بوجاتي ميسترال بلان إيتيرنيل على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED تمنح السيارة مظهرًا عصريًا، وتتكامل هذه العناصر مع مجموعة من المستشعرات المدمجة التي تدعم أنظمة القيادة وتنسجم مع التقنيات الحديثة المستخدمة في السيارة.

مقصورة بوجاتي ميسترال بلان إيتيرنيل

حصلت مقصورة بوجاتي ميسترال بلان إيتيرنيل على معالجة خاصة تتوافق مع طبيعة الإصدار المحدود، حيث يغلب اللون الأبيض على المقاعد الرياضية مع تفاصيل سوداء تضيف تباينًا واضحًا داخل المقصورة.

كما استخدمت بوجاتي خامات عالية الجودة في مختلف أجزاء المقصورة، مع الاعتماد على تشطيبات دقيقة تعكس مستوى الحرفية المعروف عن الشركة. 

 بوجاتي ميسترال بلان إيتيرنيل

ويأتي مقبض ناقل الحركة باللون الفضي، وهو اللون الذي يتكرر أيضًا في عدد من الأزرار والتفاصيل الداخلية، بما يمنح المقصورة طابعًا متناسقًا، وتضم السيارة كذلك نظامًا صوتيًا متطورًا، إلى جانب مجموعة من التجهيزات التقنية.

بوجاتي ميسترال بلان إيتيرنيل ومحرك W16 

تعتمد ميسترال بلان إيتيرنيل على محرك بوجاتي الشهير سعة 8.0 لتر، والمكون من 16 أسطوانة بتصميم W16، مع أربعة شواحن توربينية، وتنتج هذه المنظومة قوة تصل إلى 1,600 حصان، فيما يبلغ عزم الدوران 1,600 نيوتن متر.

 بوجاتي ميسترال بلان إيتيرنيل

تسارع وأداء بوجاتي ميسترال بلان إيتيرنيل

تعكس أرقام الأداء القدرات التي تتمتع بها بوجاتي ميسترال بلان إيتيرنيل، إذ تصل سرعتها القصوى إلى 420 كيلومترًا في الساعة، لتضعها ضمن أسرع السيارات المكشوفة التي أنتجتها الشركة، مع الاعتماد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

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