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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خصومات تصل لـ25%.. مفاجأة للمواطنين في معرض «أهلًا مدارس»

أهلاً مدارس
أهلاً مدارس
البهى عمرو

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن معرض «أهلاً مدارس» يتزامن مع الأوكازيون الذي بدأ في 3 أغسطس ويستمر لمدة شهر، بهدف توفير احتياجات الطلاب والمستهلكين بأسعار مخفضة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، المعارض توفر المستلزمات المدرسية والأحذية والملابس والاحتياجات الغذائية، مشيرًا إلى أن التخفيضات تتراوح بين 15 و25% بحسب السلعة، وأن المعارض تُقام على مستوى الجمهورية مع التوسع في المراكز والأقسام بمحافظة الجيزة.


وأكد أن الغرف التجارية تتولى تجهيز أماكن المعارض، بما يشمل الخيام والتكييف والأرضيات والأمن والنظافة، وتتيح المساحات للتجار والمستوردين مجانًا، بما يخفف عنهم بعض المصروفات ويساعد على تقديم أسعار أفضل للمستهلكين.


وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن جهاز حماية المستهلك يؤدي دورًا في متابعة جودة المنتجات وصلاحيتها، إلى جانب التزام التجار بقانون حماية المستهلك، موضحًا أن الغرفة تتابع أسعار السلع في السوق وتقارنها بالأسعار داخل المعارض.


ولفت إلى أن المعرض من المقرر أن ينطلق يوم 25 أغسطس ويستمر لمدة شهر، مؤكدًا أن وجود أكثر من جهة تبيع المنتج نفسه داخل المعارض يعزز المنافسة ويتيح للمستهلك الاستفادة من الأسعار المخفضة.

أهلاً مدارس الغرفة التجارية الأوكازيون

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