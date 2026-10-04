رئيس الاتحاد الأفريقي: الصراعات تهدد مسار التنمية.. وضرورة لتوحيد جهود دول القارة لتحقيق التكامل

أكد رئيس بوروندي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، أهمية توحيد الجهود بين دول القارة وتعزيز التكامل الإقليمي، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة ودفع مسار التنمية في أفريقيا، مشيرًا إلى أن القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام تمثل فرصة لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه دول القارة.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي، خلال كلمته بالقمة، إن الدول الأفريقية تسعى إلى تحقيق أهداف أجندة 2063، من خلال تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الجهود لتنفيذ أجندة التكامل القاري.

وشدد على ضرورة إدارة موارد القارة الأفريقية بروح التضامن والتعاون بين دولها، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم قدرات الدول الأفريقية على مواجهة التحديات.

وأشار رئيس الاتحاد الأفريقي إلى أن الصراعات والتوترات تمثل عائقًا أمام تحقيق التنمية في أفريقيا، مؤكدًا ضرورة العمل على تعزيز التكامل الإقليمي وتوحيد الرؤى والجهود بين دول القارة لدعم الاستقرار وتحقيق أهدافها التنموية.