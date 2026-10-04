رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: التوترات الجيوسياسية تؤثر على التكامل الإقليمي بالقارة

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن السياق السياسي العالمي يشهد توترات جيوسياسية تؤثر على مسار التكامل الإقليمي، مشددًا على أن نجاح التكامل بين دول القارة الأفريقية يتطلب تحقيق التوافق الاقتصادي وتوحيد الجهود المشتركة.

وقال، خلال كلمته بالقمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام، إن القارة تواجه تحديات تتعلق بمنظومة السلم، وتعمل على تعزيز الاستقرار ومواجهة هذه التحديات.

وأشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى استهداف توحيد الجهود بين الدول الأفريقية، والعمل على تنفيذ أجندة التكامل القاري، بما يدعم التعاون المشترك ويعزز فرص تحقيق التنمية والاستقرار في القارة.