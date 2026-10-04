الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر التدخلات الخارجية في الشؤون الأفريقية ويدعو لاحترام سيادة الدول

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف المصري الثابت الرافض للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية، مشددًا على ضرورة احترام وحدة الدول وسلامة أراضيها باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الاستقرار في القارة.

وقال الرئيس السيسي إن العلاقات بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل، بعيدًا عن السياسات الأحادية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالقانون الدولي في إدارة القضايا المشتركة، وفي مقدمتها الأنهار العابرة للحدود.

وأشار الرئيس إلى أن لكل دولة الحق في الاستفادة من مواردها الطبيعية بصورة مسؤولة، مع مراعاة المصالح المشتركة، لافتًا إلى أن التعاون في إدارة الأنهار العابرة للحدود يجب أن يستند إلى قواعد القانون الدولي.

كما يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العلمين التشاورية التي تجمع قادة مصر وإريتريا والسودان والصومال، في إطار التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.