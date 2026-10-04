أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام، أن أفريقيا تمتلك موارد وثروات وطاقات بشرية يجب ألا تظل مجرد مصدر للمواد الخام.



وأوضح الرئيس السيسي، أن إعادة بناء الدول بعد النزاعات مكون أصيل من منظومة السلم والأمن الأفريقي.



وتابع الرئيس السيسي: أجدد التزام مصر بدعم جهود إعادة الإعمار بعد النزاعات، وأن السلام يحمي التنمية والتنمية تعزز الاستقرار.



مضيفا أن الاجتماع يتيح لنا بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية.

وأكد الرئيس السيسي، أن مدينة العلمين الجديدة نموذج لما يمكن أن تصنعه الإرادة وانتصار التنمية على الصراع، وأننا نجتمع في ظل مرحلة دقيقة يمر بها العالم وقارتنا بتوترات ونزاعات وإرهاب وتطرف.

وتابع الرئيس السيسي: نؤكد موقفنا الثابت الرافض للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية، وأن العلاقات بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل بعيدا عن السياسات الأحادية.



وأوضح الرئيس السيسي، أن التعاون في إدارة الأنهار العابرة للحدود يجب أن يقوم على القانون الدولي، وأن التكامل الاقتصادي يعد إحدى أهم أدوات ترسيخ السلام، ويتعين بناء سلاسل قيمة متكاملة داخل أفريقيا.