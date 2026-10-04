الرئيس السيسي يشارك في القمة التنسيقية الثامنة لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي بالعلمين الجديدة

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شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم / الأحد /، في أعمال القمة التنسيقية الثامنة لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، التي تستضيفها مدينة العلمين الجديدة.

وتحظى القمة بمشاركة رفيعة المستوى تضم قادة الدول والحكومات الإفريقية، ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية والشركاء الدوليين.

وتمثل قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي آلية قيادية سنوية رفيعة المستوى، من شأنها وضع الأطر اللازمة لتحقيق التكامل الإفريقي بين دول القارة وتسريع وتيرة عملية التنمية.