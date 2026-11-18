تفقد اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ مطروح، مضمار سباقات الهجن بمدينة السلوم، بحضور الدكتور حسين السنيني، السكرتير العام للمحافظة، والعميد رامي سعد، رئيس مدينة السلوم، والدكتور حمد شعيب، نائب رئيس الاتحاد المصري للهجن.

الحفاظ على الهوية الثقافية

وأشاد محافظ مطروح بالجهود المبذولة للاهتمام بهذه الرياضة التراثية الأصيلة والحفاظ عليها، باعتبارها جزءًا من الهوية الثقافية والتراثية لأبناء المحافظات الحدودية.

وأكد محافظ مطروح دعم المحافظة لجهود تطوير وتنظيم سباقات الهجن، وتوسيع نطاق المشاركة بدعوة فرق وممثلي مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب المشاركين من الدول العربية، بما يعزز أواصر التعاون والتبادل الثقافي، ويرسخ مكانة السلوم كملتقى للرياضة والتراث والثقافة العربية.