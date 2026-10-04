الرئيس السيسي: القارة الأفريقية قادرة على تحول أثار النزاعات إلى فرص للتنمية

قال الرئيس السيسي، إن الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الأفريقي يتيح لنا بحث سبل تعزيز التنسيق القائم بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية والآليات الاقليمية.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم الأحد في اجتماع القمة الأفريقي فى العلمين على أن التنسيق ليس غاية في حد ذاته وسيلة لا غنى عنها للانتقال من تعدد الجهود، إلى بكاملها ومن الطموحات المشتركة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن مدينة العلمين كانت يوما مسرحا للمعارك وظلت تعاني من آثار الحرب والنزاعات، ولكنها أصبحت اليوم نموذجا لما يمكن أن تصنعه الإرادة.

وشدد على أن القارة الأفريقية قادرة على تحول اثار النزاعات إلى فرص للتنمية وتحول تحدياتها وتنقل إلى بناء قدراتها الذاتية في إعادة البناء والتعافي من آثار الصراعات.