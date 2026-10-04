رئيس الاتحاد الأفريقي: الصراعات والتوترات تعوق التنمية في القارة

قال رئيس بوروندي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي إيفاريست ندايشيميي، خلال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام، أننا نستهدف توحيد الجهود بين دول القارة وتنفيذ أجندة التكامل القاري.



وأضاف رئيس الاتحاد الأفريقي، أنا نحن أمام فرصة لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه دول القارة،وأننا نسعى لتحقيق أهداف أجندة 2063.



وتابع رئيس الاتحاد الأفريقي، أنه يتعين إدارة موارد القارة الأفريقية بالتضامن والتعاون بين دولها، وأن الصراعات والتوترات تعيق التنمية في أفريقيا، ونؤكد ضرورة تحقيق التكامل الإقليمي بين دول القارة.



وأكد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن السياق السياسي العالمي يواجه توترات جيوسياسية تؤثر على التكامل الإقليمي.



وأضاف خلال كلمته في القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الإفريقي لمنتصف العام، أن نجاح التكامل الإقليمي مشروط بتوافق اقتصادي بين دول القارة.



وتابع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن القارة تواجه تحديات تتعلق بمنظومة السلم ونعمل على استقرارها.

وطالب بأهمية توحيد الرؤى والجهود بين الدول الإفريقية لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز قدرة القارة على التعامل مع المتغيرات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام، أن أفريقيا تمتلك موارد وثروات وطاقات بشرية يجب ألا تظل مجرد مصدر للمواد الخام.



وأوضح الرئيس السيسي، إن إعادة بناء الدول بعد النزاعات مكون أصيل من منظومة السلم والأمن الأفريقي.



وتابع الرئيس السيسي: أجدد التزام مصر بدعم جهود إعادة الإعمار بعد النزاعات، وأن السلام يحمي التنمية والتنمية تعزز الاستقرار.



وأوضح الاجتماع يتيح لنا بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية.

وأضاف الرئيس السيسي، أن مدينة العلمين الجديدة نموذج لما يمكن أن تصنعه الإرادة وانتصار التنمية على الصراع، وأننا نجتمع في ظل مرحلة دقيقة يمر بها العالم وقارتنا بتوترات ونزاعات وإرهاب وتطرف.

وتابع الرئيس السيسي: نؤكد موقفنا الثابت الرافض للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية، وأن العلاقات بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل بعيدا عن السياسات الأحادية.



وأوضح الرئيس السيسي، أن التعاون في إدارة الأنهار العابرة للحدود يجب أن يقوم على القانون الدولي، وأن التكامل الاقتصادي يعد إحدى أهم أدوات ترسيخ السلام، ويتعين بناء سلاسل قيمة متكاملة داخل أفريقيا.