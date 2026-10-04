زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة سومبا الإندونيسية دون حدوث أضرار أو تسونامي

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة منطقة سومبا شرق إندونيسيا اليوم الأحد.

وقال القائم بأعمال رئيس مركز البيانات والاتصالات التابع للوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث بيرتون إس بي بانجايتان : "كان مركز الزلزال في البحر، على بعد 14 كيلومترا جنوب غرب منطقة 'كودي' في 'سومبا الجنوبية'، وعلى عمق 10 كيلومترات، عند الإحداثيات 9.70 درجة خط عرض جنوبا و118.92 درجة خط طول شرقا".

وأضاف بانجايتان - في بيان له - "تشير التقارير إلى أن الزلزال لا ينطوي على احتمالية حدوث تسونامي"، بحسب وكالة أنباء /أنتارا/ الإندونيسية.

وأشار إلى أن عمليات الرصد الأولية أظهرت حدوث هزات قوية استمرت لنحو دقيقة واحدة في مناطق "سومبا الجنوبية" و"سومبا الغربية" و"مانجاراي الغربية".. مضيفا أن بعض السكان شعروا بالهزة، لكن الوضع ظل هادئا دون ورود تقارير عن حالات ذعر.

وتتعرض إندونيسيا بصورة متكررة للزلازل بسبب موقعها على ما يعرف بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة شديدة النشاط الزلزالي والبركاني.