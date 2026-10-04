شياكة لافتة.. روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجي في أحدث إطلالة

شاركت الفنانة روجينا جمهورها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة ومميزة باللون الموف الغامق، لتلفت الأنظار بتفاصيل الفستان واختيارها اللافت.

تفاصيل إطلالة روجينا..

واختارت روجينا فستانًا طويلًا باللون البنفسجي الغامق، جاء مكشوف الكتفين، مع تصميم محدد عند منطقة الخصر وتطريزات لامعة أضفت لمسة من الفخامة على الإطلالة.

وتزين الجزء السفلي من الفستان بطبقات متدرجة من الشراشيب، وهو ما منح التصميم حركة مميزة وظهر بشكل واضح في الصور التي نشرتها روجينا.

وأكملت روجينا إطلالتها مع مكياج ركز على إبراز عينيها وأحمر شفاه بدرجة نود، كما اختارت إكسسوارات باللون الذهبي من أقراط وأساور لتكمل اللوك.

واعتمدت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة روجينا



